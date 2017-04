„40 Jahre Dreieich“: Zeitzeugen erinnern sich bei der Vhs

Dreieich - Mit einem Heimatabend bei Ebbelwoi und Brezeln beteiligte sich die örtliche Volkshochschule an dem Veranstaltungsreigen zum Stadtjubiläum „40 Jahre Dreieich“. Zeitzeugen erinnerten sich.

„Als wir von der Stadt Dreieich gefragt wurden, ob wir uns ebenfalls im Jubiläumsjahr einbringen wollten, war dies für uns eine Ehre - wir haben sofort zugesagt“, begrüßt Angelika Köhler die Gäste. Als Zeitzeugen konnte die Vhs mit Klaus Vetzberger den ersten Ersten Stadtrat der neu gegründeten Stadt Dreieich, die Magistratsmitglieder Werner Danielewski (CDU), Heinz-Georg Stöhs (SPD) sowie mit Klaus Döpfer den ersten Faschingsprinz von Dreieich gewinnen. Mit dabei sind auch Sabine Schmidt (heute Starlinger) und Bernd Daubert, die Symbolfiguren des 17. Hessenstages, der 1977 in der „neuen“ Stadt stattfand. Moderiert wird die Gesprächsrunde vom damals noch als „Eingeplackten“ zu bezeichnenden Wulf-Dieter Preiß. Für ihn gibt es auch heute noch unübersehbare Anzeichen eines Lokalstolzes in den Stadtteilen „Wenn ich von der Ökumene eine Veranstaltung in Offenthal gemacht habe, dann waren da zwar viele Offenthaler, aber kaum jemand aus den anderen Stadtteilen, bei Veranstaltungen hier in Sprendlingen ist das anders, da kommen doch mehr aus den vier anderen Orten“, so Preiß.

+ Wulf-Dieter Preiß (Zweiter von links) moderierte die Runde mit den Zeitzeugen (von links) Klaus Döpfer, Klaus Vetzberger, Heinz-Georg Stöhs und Werner Danielewski. © lfp Mit Vetzberger ist nicht nur ein Mann „der ersten Stunde“ dabei, sondern auch jemand, der als Erster Stadtrat den ganzen Prozess aus der „Keimzelle“ miterlebt hat. „Nachdem es mit dem freiwilligen Ansinnen zu einem Zusammenschluss nicht geklappt hat, kam die Verfügung per Diktat“, verweist Vetzberger auf das Neugliederungsgesetz der hessischen Landesregierung zur Gebietsreform. Und dort saß mit Dr. Horst Schmidt aus Sprendlingen der Sozialminister, der gegen seine Überzeugung, aber als Mitglied der Landesregierung dann doch für den Zusammenschluss der fünf Kommunen stimmte. „Nachdem das Diktat da war, gab es noch viel zu regeln, was mir ganz schön Kopfzerbrechen bereitet hat.“ Vetzberger nennt die Anpassung der unterschiedlichen Grundsteuern und Hebesätze als Beispiel. Nach drei Jahren musste alles geregelt sein.

Die Quittung bekam die bis dahin in Sprendlingen, Dreieichenhain und Götzenhain regierende SPD dann bei der Kommunalwahl, sie wurde buchstäblich abgestraft. „Ja, das ist halt mal in der Politik so, selbst gut gemeinte Vorhaben werden von den Bürgern nicht honoriert - oder es dauert seine Zeit“, beschreibt Werner Danielewski die damals für die CDU positive Situation. Die beabsichtigte Stärkung der Kommunalen Selbstverwaltung sei erreicht worden.

Und wie fühlte sich Klaus Döpfer als erster Dreieicher Karnevalsprinz? „Ich bin und bleibe Bremser. Dass ich nun über eine so große Stadt regieren sollte, war Nebensache.“ Das größere Problem sei freilich finanzieller Art gewesen. „Ich musste nicht nur die Prinzenkleidung bezahlen, sondern auch noch eine ganze Garde ausstatten - und die abschließende Feier mit über 200 Gästen war auch nicht gerade billig“, so Döpfer. Ziemlich bedeckt hält er sich bei der Frage, ob man den Bürgersaal in Buchschlag hätte erhalten sollen. „Heute sind wir nur noch Parkplatz für jene, die mit der Bahn nach Frankfurt wollen - wir Buchschlager weichen nach Sprendlingen aus“, meint er.

Das damalige Hessentagspaar fühlte sich in seiner Rolle sehr wohl und verteidigt auch heute noch das Jeans-Outfit. „Wir hatten damals in Dreieich viele Jeans-Firmen, wieso sollten wir das nicht herausstellen?“, so Daubert. „Wir hatte ja keine historische Tracht und ich hätte mich verkleidet gefühlt, wenn man da etwas erfunden hätte“, betont Starlinger, die damals gerade mal 17 war. Für den 6. August kündigt Daubert ein Treffen von ehemaligen Hessentagspaaren im Burggarten an - es gibt bereits elf Zusagen. J lfp