Jede Menge Blechschaden auf der A661

Dreieich - Glück im Unglück: Auf spiegelglatter Fahrbahn kam es heute Vormittag auf der A 661 innerhalb kürzester Zeit zu drei Unfällen – allerdings blieb es bei Blechschäden.

Zwischen den Anschlussstellen Dreieich und Neu-Isenburg (Fahrtrichtung Frankfurt) kam gegen 10.15 Uhr zunächst eine 46-jährige Heusenstammerin in ihrem Ford Fiesta auf der mittleren Spur ins Schleudern. Ohne Kontrolle über ihren Wagen kollidierte sie mit einem nachkommenden Opel Zafira, deren 34-jährige Fahrerin und vier Mitfahrer aber ebenso unverletzt blieben wie die Unfallverursacherin. Den Schaden beziffert die Polizei auf 3000 beziehungsweise 5000 Euro. Nicht einmal zehn Minuten später schleuderte auf derselben Höhe eine 27-jährige Langenerin mit ihrem Ford Fiesta in die Mittelleitplanke. Der Blechschaden an ihrem Auto beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Um 11 Uhr erwischte es schließlich auch noch eine 26-jährige Frankfurterin auf der Gegenfahrbahn. Sie rutschte auf Höhe Dreieich mit ihrem Fiat rechts von der Fahrbahn in die Böschung. Für die Reparatur der dadurch in Mitleidenschaft gezogenen Karosserie dürften rund 3000 Euro fällig werden. (cor)

