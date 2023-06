Burgfestspiele Dreieichenhain in den Startlöchern

Von: Holger Klemm

Mit dem Verlauf der Aufbauarbeiten für die Burgfestspiele sind Benjamin Halberstadt und Maria Ochs sehr zufrieden. Nun freuen sie sich, dass es am Mittwoch endlich losgeht. © Strohfeldt

Im Burggarten Dreieichenhain biegen die Vorbereitungen für die Burgfestspiele, die am Mittwoch, 28. Juni, um 20 Uhr mit Abba 99 Premiere feiern, auf die Zielgerade. Auf der Tribüne werden letzte Stühle montiert und zugleich Scheinwerfer in Position gebracht. Auch wenn noch einiges zu tun ist, gibt sich Festspielleiter Benjamin Halberstadt entspannt: „Es ist bislang alles gut gelaufen.“

Dreieich - Seit dem Ende der Pfingstkerb läuft die Verwandlung des Burggartens in einen Veranstaltungsort. „Zuerst wird immer die Tribüne aufgebaut“, berichtet Halberstadt. Präzisionsarbeit ist gefragt, wenn mit dem Kran das Dach aufgesetzt wird. Da es nur eine Zufahrt über die Burgbrücke gibt, muss der Fahrer Zentimeter genau sein. Mittlerweile stehen neben der Tribüne und dem Dach auf der Bühne fast alle benötigten Zelte, Container und Einrichtungen. Große Änderungen gibt es 2023 keine. „Wir wollten eine größere Überdachung der Bühne, haben uns aber nicht rechtzeitig gekümmert“, so der Leiter. Neu ist dagegen die Pflasterung zum Zuschauerraum rechts von der Tribüne vom Eingangsbereich aus.

Neben kleineren Arbeiten fehle es jetzt noch an der Deko und Pflanzen. „Das können wir erst machen, wenn alles andere abgeschlossen sind“, berichtet Halberstadt, der sich auf ein eingespieltes Team von bis zu 30 Mitarbeitern verlassen kann.

Dabei ist die Personallage durchaus angespannt, auch im Cateringbereich. Es werde immer schwerer, Leute zu finden, berichtet Halberstadt. Sorgen bereiten zudem die gestiegenen Kosten – auch für die Produktionen. So habe es zwar eine geringe Erhöhung der Preise gegeben, über die aber die Steigerungen nicht aufgefangen werden können. Deshalb sind er und Veranstaltungsleiterin Maria Ochs froh über die Sponsoren und die Unterstützung durch den Kulturfonds. Nur so sei das Programm überhaupt noch zu stemmen.

Wichtig ist beiden auch das gute Einvernehmen mit den Eigentümern der Burgruine und den Nutzern wie dem Geschichts- und Heimatverein, mit der Burgkirche und dem Dreieich-Museum. So werde darauf geachtet, dass Hochzeiten oder Kinderführungen im Museum nicht gestört werden.

Nach den langen Vorbereitungen freuen sich Halberstadt und Ochs nun, dass es endlich losgeht. Zuversichtlich stimmt beide, dass bereits an die Hälfte der Vorstellungen ausverkauft sind. Das gilt für ABBA (29. Juni), die Italienische Opernnacht am 2. Juli, das Rilke Projekt am 7. Juli, Maybebop am 8. Juli, Michael Mittermeier am 11. und 12. Juli, Bodo Wartke am 13. Juli, Axel Prahl und Band am 14. Juli, Momo am 17. und 18. Juli, Varieté unter Sternen vom 20. bis 23. Juli, das Ukulele Orchestra of Great Britain am 25. Juli, Daphne de Luxe & Friends am 27. Juli (noch zehn Einzelplätze), Henni Nachtsheim & Rick Kavanien am 28. Juli (15 Einzelplätze), das Elvis-Musical am 4. und 5. August sowie Konstantin Wecker am 11. August. Doch auch bei ausverkauften Vorstellungen lohnt es sich, sich auf die Warteliste setzen zu lassen oder zur Abendkasse zu kommen, da immer wieder Karten zurückgegeben werden.

Infos im Internet

Das komplette Programm findet sich unter burgfestspiele-dreieichenhain.de. Karten gibt es über die Homepage oder im Ticket-Service Dreieich, Tel. 06103 60000.

Einen Scheinwerfer justiert Tobias Bastel, der seine Ausbildung als Veranstaltungstechniker abgeschlossen hat und nun den Festspielen entgegenfiebert. © -Strohfeldt