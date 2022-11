Jetzt schlägt auch das Gastro-Herz in Dreieichs Neuer Mitte

Von: Frank Mahn

Über den verheißungsvollen Auftakt am Dienstagabend freuten sich Restaurant-Betreiber Wasilis Kourtoglou (rechts) und Schoofs-Geschäftsführer Mohamed Younis. © jost

Es hat länger gedauert als gedacht, aber das Warten hat sich gelohnt. Seit Dienstagabend ist Dreieich um einen gastronomischen Betrieb reicher. Wasilis Kourtoglou und sein Team können selbst kaum glauben, was sich nach der Eröffnung abspielt. Nach gerade mal 20 Minuten sind alle Plätze besetzt, andere stehen und schauen sich im Restaurant „Nova – a lovestory now“ neugierig um.

Dreieich - Das schicke Interieur hat Großstadtniveau. „Das ist genau das, was Sprendlingen gefehlt hat“, sagt ein Gast. Diese Einschätzung hat er alles andere als exklusiv. Mit der Eröffnung des Ganztagsrestaurants in der Neuen Mitte ist die Mission der Schoofs Immobilien GmbH fast beendet. Sie hat das Projekt, auch Fünf-Häuser-Quartier genannt, entwickelt. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Gewerbemieter jetzt vollständig sind“, stellt Geschäftsführer Mohamed Younis fest. „Das Restaurant war von Anfang an ein wichtiger Bestandteil unseres Konzepts. Es wird für viel Frequenz sorgen und die neue Stadtmitte nochmals deutlich beleben.“

Aller guten Dinge sind drei: Nach der „Stadtliebe“ in Dietzenbach und dem „Heimathafen“ in Offenbach will Kourtoglou nun auch in Dreieich Gäste verwöhnen – mit einer „modernen Fusionsküche mit mediterranem Einfluss“. Drinnen wie draußen auf dem Quartiersplatz gibt es 100 Plätze zum Verweilen bei Frühstück, Mittag- und Abendessen.

Unter den Gästen sind am Dienstag auch etliche Mieter, die eine Wohnung in der Neuen Mitte bezogen haben. Von den insgesamt 53 Wohnungen sind inzwischen 40 vergeben. Zu haben sind unter anderem noch zwei Penthouse- sowie Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen.

Damit es auf dem Quartiersplatz grüner wird, haben dort vier Bäume in massiven Trögen ihren Platz gefunden. Sie bestehen aus recyceltem Baumaterial der Gebäude, die für das Projekt abgerissen wurden. Die Tröge bieten aber auch die Möglichkeit zum Ausruhen. „Wir haben damit auf Anregungen von Bürgern reagiert, die sich Sitzmöglichkeiten neben der Restaurantbestuhlung auf dem Platz gewünscht haben“, so Younis. fm