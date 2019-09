Jüdisches Leben und modernes Bauen 

Zum Tag des offenen Denkmals gibt es am Sonntag, 8. September, Führungen zu Spuren des jüdischen Lebens in Sprendlingen und zu Wohnhäusern des Architekten Prof. Jochem Jourdan in Buchschlag.

Dreiech - Die Freunde Sprendlingens machen bei ihrer Tour die Mikwe in der Hellgasse wieder einmal zugänglich. Mitglieder erläutern die Bedeutung dieses jüdischen Ritualbades und die Geschichte seiner Entdeckung. Danach geht es in der Darmstädter Straße und in der Hauptstraße an Häusern vorbei, die in den 1930er Jahren von jüdischen Mitbürgern bewohnt waren. Der nächste Halt ist vor der Gedenktafel für die 1938 zerstörte Synagoge, an der über die Geschichte dieses Gotteshauses informiert wird. Zum Abschluss geht es auf den Jüdischen Friedhof zum Denkmal für die deportierten und ermordeten Sprendlinger Juden.

Die männlichen Besucher werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Die Führung beginnt um 10 Uhr im Hof der Familie Schäfer am oberen Ende der Hellgasse. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden werden gerne entgegengenommen.

Der Geschichtsverein Buchschlag hat das Motto des Denkmaltages „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ zum Anlass für seine Veranstaltung genommen. Prof. Jochem Jourdan führt Interessierte durch die von ihm erbauten Wohnhäuser. Diese fallen dem Besucher der Villenkolonie heute noch ins Auge, waren sie doch eine anspruchsvolle Umsetzung modernen Wohnens in den 70er Jahren. Jourdan bezeichnete die beiden Villen als Experiment. Architektonisch bewegte er sich im Spannungsfeld von Tradition und Moderne. Mit seinen Gebäuden lieferte er eine zeitgenössische Interpretation einer Landhaus-Villa inmitten des Kulturdenkmals „Villenkolonie Buchschlag“, die 1979 unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Die Wohnhäuser wechselten die Besitzer, die auch bauliche Veränderungen vornahmen. Umso interessanter ist es, den ursprünglichen Gestaltungsansätzen und Ideen des Architekten nachzuspüren. Dankenswerterweise erklärten sich die jetzigen Eigentümer bereit, ihre Häuser für die Führung zu öffnen.

Der mittlerweile 82-jährige Jourdan gründete 1970 in Darmstadt mit Bernard Müller die Projektgruppe Architektur und Städtebau (PAS). Er ist verantwortlich für zahlreiche Bauten und städtebauliche Anlagen nicht nur in Hessen, wie die ehemalige Landeszentralbank an der Taunusanlage. Eines seiner neuesten Projekte war die Rekonstruktion der Goldenen Waage in der Neuen Altstadt in Frankfurt. Treffpunkt für die Führung mit dem Titel „Experiment Modernes Bauen“ ist am Sonntag um 15 Uhr am Rudolf-Binding-Weg 6. hok