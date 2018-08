Randale nach Kerb: „Es ging richtig zur Sache“

Sprendlingen - Es war mehr als ein Gerücht. Ein Anwohner aus der Erich-Kästner-Straße meldete sich gestern in der Redaktion, nachdem er die „Randnotiz“ in der Montagausgabe der Offenbach-Post gelesen hatte. Er habe die Polizei gerufen.

Der Mann berichtet von zahlreichen alkoholisierten Jugendlichen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag randaliert hätten. „Sie haben eine Kette an meiner Hofeinfahrt kaputt gemacht, an die Garage gepinkelt und Flaschen auf mein Grundstück geworfen.“ Zudem hätten sie Spiegel von Autos ab- und Schilder umgetreten. Auch eine Schlägerei mit einem Verletzten habe es gegeben. „Es ging richtig zur Sache“, schildert der Sprendlinger.

Die Redaktion hatte bereits am Sonntag im Polizeipräsidium Südosthessen nachgefragt, aber dort waren „keine besonderen Vorkommnisse“ bekannt. Intensivere Recherchen durch die Pressestelle bestätigten gestern – zumindest in Teilen – die Aussagen des Anwohners. „Um 0.22 Uhr wurde eine Schlägerei gemeldet“, sagt Polizeisprecherin Andrea Ackermann. Die Kollegen hätten zunächst nichts feststellen können, das Gebiet um die Kerb herum aber weiter mit mehreren Fahrzeugen „bestreift“. Dabei hätten sie eine größere Gruppe von Jugendlichen angetroffen, von denen die meisten reichlich betrunken gewesen seien, so Ackermann. Sie bestätigt auch, dass es eine handgreifliche Auseinandersetzung gegeben hat, bei der ein Mann verletzt wurde. Der vermeintliche Täter sei geflüchtet, aber kurz darauf dingfest gemacht worden. Die Ermittlungen dauerten an. (fm)

