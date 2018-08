Kanalaustausch gut in der Zeit

Dreieich - Vorneweg gleich mal zwei gute Nachrichten: Die Kanalarbeiten in der Offenthaler Kirchgasse liegen im Zeitplan. Wolfgang von der Heyde, Projektleiter von städtischer Seite, rechnet damit, dass bis Ende August alles erledigt ist. Von Frank Mahn

Und dann geht’s hoffentlich zügig richtig los. Die Ausschreibungsunterlagen für die Umgestaltung der Ortsmitte werden nach Angaben von Erstem Stadtrat Martin Burlon noch in dieser Woche veröffentlicht. Dann kommt’s drauf an, ob sich Firmen bewerben und deren Preisvorstellungen sich mit denen der Stadt decken.

Es ist ein besonderes Verfahren, das beim Austausch der Kanalrohre in der Kirchgasse zum Einsatz kommt. In der engen Gasse stehen unter anderem mehrere denkmalgeschützte Fachwerkhäuser und der Kirchturm. „Das sind Gebäude, die besonders sensibel für Erschütterungen sind“, sagt Bürgermeister Dieter Zimmer. Deshalb entschied man sich im Rathaus für eine sanftere Variante zum Austausch der Rohre. Rund 70 Meter werden mit dem sogenannten Überbohrverfahren ausgewechselt. Die Methode zeichnet sich durch vergleichsweise geringe Erschütterungen aus.

Das Verfahren basiert auf einem einfachen Prinzip. Zuerst hat die beauftragte Firma aus Schlüchtern einen Start- und einen Zielschacht erstellt und die Anschlussleitungen freigelegt. Aus dem Startschacht wird das Kanalrohr dann abschnittsweise mittels hydraulischer Pressen in Richtung Zielschacht vorgetrieben. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis der Zielschacht erreicht ist. Dabei wird das alte Betonrohr, das einen Durchmesser von 25 Zentimetern hat, zerbröselt und abtransportiert. Gleichzeitig verlegen die Arbeiter größere Rohre aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern. „Wir nutzen den notwendigen Austausch dazu, das Fassungsvermögen des Kanals zu erhöhen“, sagt Martin Burlon. Bei Starkregenereignissen habe die bisherige Kapazität nicht immer gereicht, das Wasser sei dann über die Mainzer Straße bis in die Bahnhofstraße geflossen, ergänzt Projektleiter von der Heyde.

270.000 Euro lässt sich die Stadt den Austausch kosten. Dann soll zeitnah der Abriss der alten Milchküche beginnen. An ihrer Stelle entsteht ein kleiner Platz. Die Kirchgasse wird gepflastert und bekommt eine Mittelrinne. „Das wird ein bisschen so aussehen wie die Rheinstraße in Götzenhain“, so von der Heyde. Vorher aber ist die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt dran.