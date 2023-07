Karin Siegmann ist Dreieicher Pionierin mit Durchhaltevermögen

Von: Nicole Jost

32 Jahre lang hatte Karin Siegmann ihren Arbeitsplatz im Dreieicher Rathaus. Ende der Woche wird die langjährige Frauenbeauftragte Pensionärin. © jost

Das Büro von Karin Siegmann hat sich deutlich gelichtet, sie hat bereits private Bilder abgenommen, persönliche Dinge in Kisten verstaut. Nach 32 Dienstjahren verabschiedet sich die erste Frauenbeauftragte der Stadt Dreieich Ende der Woche in den Ruhestand.

Dreieich - „Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, das, was ich 32 Jahre gemacht habe, nicht mehr zu tun. Ich habe diesen Job immer geliebt und gerne im Rathaus gearbeitet – egal unter welchem Bürgermeister“, sagt Karin Siegmann. Dabei fühlte sie sich bei ihrem Antritt im Rathaus zunächst einmal nicht sonderlich willkommen. Der damalige Bürgermeister Bernd Abeln habe ihr am ersten Arbeitstag gesagt, er brauche keine Frauenbeauftragte, er sei selbst der beste Frauenbeauftragte. „Das habe ich natürlich nicht vergessen. Aber es hat mich angestachelt, noch besser zu sein“, muss sie heute schmunzeln.

Karin Siegmann stammt aus Oberhessen. Sie hat an der heutigen Walter-Lübcke-Schule in Wolfhagen Abitur gemacht, anschließend Gemeindepädagogik studiert und danach auch sieben Jahre in einer Kirchengemeinde in Darmstadt gearbeitet. „Ich war eigentlich nie sonderlich frauenbewusst, aber ich habe bei der Kirche erlebt, dass der Pfarrer der Chef ist und die anderen nur die Ausführenden sind. Ich habe zunächst überlegt, Theologie zu studieren, dachte mir aber, dann binde ich mich ja noch fester an den Laden. Also wurde es Diplom-Pädagogik“, berichtet die Frauenbeauftragte aus ihrem Lebenslauf.

Mit dem Diplom in der Tasche wird sie Geschäftsführerin des Beirats zur Förderung der Gemeinschaft von Frauen und Männern bei der Evangelischen Kirche in Darmstadt – und beschreibt sich selbst als zu rebellisch und forsch für den Job. Sie bewirbt sich bei der Stadt Dreieich als Frauenbeauftragte. „Als eine von fast hundert Bewerberinnen habe ich den Job angetreten und nie geplant, so lange zu bleiben“, muss sie selbst lachen, dass dieses Vorhaben ja nun nicht geklappt hat. „Letztlich war es ein super Arbeitsplatz, auf dem ich viel bewegen konnte. Der Vorteil von Frauenbeauftragten ist, dass sie bis auf den Bürgermeister als direkten Chef weisungsfrei sind. Das heißt, ich konnte in hohem Maße selbstverantwortlich arbeiten. Das hat mich immer gereizt.“

Karin Siegmann schätzt es, dass sie sich im Dreieicher Frauenbüro entwickeln konnte und viele Themen bearbeiten durfte. Intern hat sie bei Personalentscheidungen mitgewirkt und die Prozesse der vergangenen Jahre wie die Verwaltungsreform, Kienbaum oder zuletzt die Digitalisierung begleitet, extern ist sie die Ansprechpartnerin für Frauen in der Stadt, sei es bei Anfragen oder Nöten, Fragen zu Gewalt in der Familie, Trennung und Scheidung. „Letztlich hat sich in den vergangenen 30 Jahren viel bewegt für die Frauen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich verbessert, es gibt Elterngeld, früher mussten die Frauen nach der Geburt der Kinder kündigen“, erinnert sie sich noch, dass das auch bei der Kommunalverwaltung so war.

Frauenbeauftragte zu sein, heißt nicht, Everybody’s Darling zu sein; wenn man das wolle, sei es der falsche Job, betont sie: „Ich war immer der Sand im Getriebe, nicht das Öl. Letztlich bin ich aber an den Herausforderungen gewachsen, an den Menschen, die mir Steine in den Weg gelegt und mich herausgefordert haben“, blickt sie zufrieden zurück.

Für immer unvergessen wird das von Karin Siegmann initiierte Projekt zu 25 Jahren Frauenbüro in der Stadt bleiben: die Ausstellung mit dem Titel „Dreieicher Rosen – Licht und Schatten“ über 26 besondere Frauen in Dreieich, darunter die erste Stadtverordnetenvorsteherin und spätere Bundestagsabgeordnete Uta Zapf, die Frauenärztin Karin Appel, die Sportlerin Gigi Eschmann oder Rahime Irmak, die den Reifenhandel ihrer Familie organisiert. Jetzt, zum Abschluss ihrer Dienstkarriere, folgte mit der Ausstellung über Alma Siedhoff-Buscher noch einmal ein solches Ausnahmeprojekt. „Dies ist auch noch nicht abgeschlossen. Das geht jetzt ins Ehrenamt über. Wir sind gerade an einem Kunstwerk für Alma dran und an der Grabstelle für den Buchschlager Friedhof“, kündigt die scheidende Frauenbeauftragte an.

Überhaupt hat Karin Siegmann, die seit 1997 in Dreieichenhain heimisch ist, nach ihrer Pensionierung viel vor. Momentan steckt die 64-Jährige mitten in der Ausbildung zur Coachin für Perspektivenentwicklung und möchte damit auch künftig noch arbeiten. Sie engagiert sich im Vorstand des Vereins Nala – Bildung statt Beschneidung und im Stiftungsvorstand im Mutter-Kind-Heim im Gefängnis Preungesheim. Außerdem tanzt sie gerne mit ihrem Mann Uwe, hat sich fest vorgenommen, mehr Sport zu treiben und die Welt zu bereisen. „Ich bin schon immer ein neugieriger Mensch gewesen und es ist mein Naturell, das Beste aus jeder Situation zu machen.“ Es wird also sicher nicht langweilig bei Karin Siegmann.

Das erste Foto als Frauenbeauftragte 1992. © -