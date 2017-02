Kein Stopp für Fahrradstraße

Dreieich - Allein auf weiter Flur stand die CDU-Fraktion bei der Stadtverordnetensitzung mit ihrem Vorstoß, mit der Umsetzung der ersten Teilabschnitte der Fahrradstraße zwischen Sprendlingen und Buchschlag zu warten. Von Holger Klemm

Momentan fehle eine Lösung für die gefährliche Kreuzung Liebknecht- und August-Bebel-Straße. „Die Planung muss erst vollständig vorliegen, bevor mit der Realisierung begonnen werden kann“, begründete Karin Holste-Flinspach den Antrag. Doch die anderen Fraktionen wollten der Argumentation nicht folgen. Da half es auch nicht, dass der CDU-Stadtverordnete Ingo Claus Peter von seinen Erfahrungen als Anwohner des Bereichs berichtete. Er sprach von regelmäßigen gefährlichen Situation. Redner der anderen Fraktionen wiesen jedoch auf die Vorteile des Projekts hin, eine sichere Verbindung für Radfahrer über die Liebknechtstraße zum Buchschlager Bahnhof zu schaffen. Zudem bestehe die Gefahr, das die erheblichen Landeszuschüsse bei einer Verzögerung wegfielen.

Natascha Bingenheimer (Linke) nannte die CDU gar eine „Fahrradstraßenverhinderungspartei“, die weiter das Auto bevorzugen wolle. Dabei entstünden die brisanten Situationen nicht durch die Radler, sondern durch die Autofahrer.

Siegfried Kolsch (SPD), der die Kreuzung als Radler täglich nutzte, nannte die Situation nicht so problematisch. Selbst wenn die Kreuzung nicht geändert werden sollte, sei die Fahrradstraße sinnvoll. Er sprach von einem Meilenstein. Dagegen hätte die CDU-Fraktion schon zweimal Anträge gegen Radprojekte gestellt. So wollte sie die Strecke des Direktwegs von Frankfurt nach Darmstadt ändern und die Anwohner über die Fahrradstraße entscheiden lassen.

Alles zur Kommunalpolitik in Dreieich

Auch Marco Lang (FWG) bezeichnete das Projekt als gute Lösung und verwies auf die Zustimmung durch den Runden Tisch Nahverkehr. Das Problem an der Kreuzung sei kein Grund, nicht zu beginnen. Mit Verwunderung hätten die Grünen auf den CDU-Antrag reagiert, meinte Heidi Soboll. Sie erinnerte an die Klagen aus Buchschlag über zugeparkte Straßen am Bahnhof. Für eine Entlastung soll die Radstraße sorgen. „Und das ist auch wieder nicht recht.“ Die Probleme an der Kreuzung könnten durch eine Behelfsampel gelöst werden.

Mehr Glück hatte die SPD mit ihrem Antrag, die Einführung eines Dreieich-Passes prüfen zu lassen, um sozial Schwachen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. SPD, Grüne, AfD und Linke stimmten zu, CDU, FDP und FWG dagegen. Tino Schumann (Linke) sah bei der SPD einen „Martin-Schulz-Effekt“, sich sozialen Themen zu öffnen. Die Gegner befürchteten dagegen mehr Bürokratie. Zudem gebe es mit Ausnahme der Schwimmbäder und des Bürgerhauses bereits in vielen Bereichen Ermäßigungen. Ingo Claus Peter: „Die Prüfung wird da zu keinem anderen Ergebnis kommen.“

Von fünf bis 350 Euro! Diese Bußgelder drohen Radfahrern Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa