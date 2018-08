Sprendlingen nah dran am Paradies

So ohne Weiteres ließen die Kerbmänner von 2017 um Thomas Frosch (rechts) die Kerbborschen natürlich nicht an den Schacht für den Baum. Doch mit Getränken lässt sich alles regeln.

Sprendlingen - Läuft: Auch im Jahr zwei nach dem rauschenden Jubiläum hat die Kerb nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Für viele Sprendlinger ist ein Besuch auf dem Festplatz längst wieder zur Pflicht geworden. Von Frank Mahn

+ Für den fetzigen Auftakt am Freitagabend sorgte The Hangover Rock-Pop-Party-Covershow. © zcol Im rappelvollen Zelt herrschte Freitag- und Samstagabend beste Partystimmung. Wermutstropfen: Das für morgen geplante Feuerwerk fällt der Trockenheit zum Opfer.

Meckern lässt sich sonst allenfalls darüber, dass die Zeremonie des Baumaufstellens für Schaulustige zu einer harten Geduldsprobe geworden ist. Der verbale Schlagabtausch mit den Kerbmännern von 2017 am Samstagnachmittag nach dem dem Umzug ist noch unterhaltsam, dann wird’s zäh. Viele Besucher machen sich da schon auf den Weg ins Zelt. Anregung fürs Kerbteam: In Egelsbach benutzen sie eine Seilwinde.

+ Schwindelfreiheit Voraussetzung: Kerbborsch Fabian Bläsing platziert die Kerbpuppe in luftiger Höhe. © Häfner Während sich die aktuelle Generation um Kerbvadder Tobias Brockmann also mit dem Baum abmüht, haben es sich 14 reifere Herren im Zelt bequem gemacht. Ein Bembel geht reihum, der Umzug hat Durst gemacht. Die Männer tragen schwarze Hosen, weiße Hemden, goldfarbene Schärpen und leicht ramponierte Strohhüte. „Ich habe stundenlang im Internet gesucht, aber das Modell ist wohl nicht mehr auf dem Markt“, erzählt Bodo Schuchard und grinst. Müssen’s halt die alten Hüte tun, die von 1968. 29 junge Kerle haben sich damals als Kerbborschen in Schale geschmissen, 14 von ihnen sind jetzt zum 50-jährigen Jubiläum dabei.

Einer von ihnen ist Eugen Grimmeisen. „Wir haben seinerzeit einen Aufruf gestartet. Tenor: Alles, was arbeitsscheu und trinkfest ist, bitte melden“, erinnert sich Grimmeisen, der seit drei Jahren in der Schweiz lebt. Ehrensache für ihn, dass er zum 50. gekommen ist.

Vor etwa einem Jahr haben die Vorbereitungen begonnen, erzählt Oldie-Kerbvadder Schuchard. Zwar wohnen viele noch in Dreieich, aber über die Jahre war der Kontakt verloren gegangen. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass inzwischen sieben der damaligen Kameraden verstorben sind. „Ein paar andere haben wir nicht gefunden, einige wollten nicht“, berichtet Schuchard. Als zum ersten Treffen 18 Leute kamen, gab’s kein Zurück mehr.

Die Truppe freut sich natürlich über die Wiederbelebung der Kerb, die vor zwei Jahren bei ihrer 300. Auflage eine spektakuläre Auferstehung feierte. Klar, dass beim Schoppen die alten Geschichten lebendig werden. „1968 gab es in Sprendlingen noch 50 Gaststätten“, sinniert Bodo Schuchard. „Wir haben von den Wirten 54 Fässer Bier spendiert bekommen.“ Die Kerb an sich sei kleiner gewesen. „Dafür wurde in jeder Kneipe gefeiert“, sagt Helmut Sauer. „Und alle Läden waren zu“, ergänzt Grimmeisen.

Einer, der nicht dabei sein kann, ist Klaus Ullmann, der inzwischen in Bayern lebt. An ihn haben die Jubiläums-Kerbborsche besondere Erinnerungen. „Er war ein Hardcore-Bäumchenverkäufer, hat die Leute auch mal mit einer Birke an der Badewanne überrascht“, erzählt Schuchard lachend. Als Prämie kassierte Ullmann zusätzliche Biermarken. „Die musste er aber wieder abgeben, weil er seine Freundin mit ins Nachtquartier brachte.“ Und das ist damals wie heute ein No-Go.

Die Bilder der Sprendlinger Kerb 2018 Zur Fotostrecke

+ Die goldfarbenen Schärpen signalisieren es: Hier hat sich eine besondere Männertruppe für den Fotografen positioniert. Der Jahrgang 1948/49 um Bodo Schuchard (Fünfter von links mit Hut) feiert sein 50-jähriges Kerbborschen-Jubiläum. © Sauda Obwohl’s am Samstag mit der Schlagerband Familie Hossa ein langer Abend im Zelt wird, ist die Erasmus-Alberus-Kirche am Sonntagmorgen zum Gottesdienst proppenvoll. Pfarrer Winfried Gerlitz erinnert daran, was die Kerb eigentlich ist: das Kirchweihfest. An seiner Seite ist sein Obertshausener Kollege Michael Zlamal – selbst einst Sprendlinger Kerbborsch. „Wem ist die Kerb?“, fragt Zlamal und ein lautes „Unser!“ hallt durch das Gotteshaus. In der Predigt zieht das Duo Parallelen zur biblischen Geschichte von der Suche nach dem gelobten Land mit Abraham und seinem Sohn Isaak. „Sprendlingen ist schon ziemlich nah dran am Paradies“, stellen die beiden Pfarrer fest. Das gibt natürlich Szenenapplaus. Ein bisschen Lästerei in Richtung Dreieichenhain darf auch nicht fehlen. Wollten sich die Nachbarn doch eigentlich die ältere Kerb auf die Fahne schreiben. „Dabei war die Sprendlinger Kerb eindeutig früher. Da saßen sie noch auf ihrem Steinbruch, den sie Burg nennen“, frotzelt es von der Kanzel.

Die Yellow Birds, der vielköpfige Chor des Kerbteams, und das Duo SteinBock geben dem Gottesdienst die musikalische Note. Beim Sprendlinger Lied hält es die Besucher nicht auf den Bänken, alle erheben sich und singen aus vollen Kehlen mit.