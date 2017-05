Kerb in Sprendlingen: Keine kleineren Brötchen

Sprendlingen - Nach der Hammerkerb des vergangenen Jahres gab es eigentlich kein Zurück mehr. Das ist im Sommer 2016 auch dem Kerbteam um seinen Vorsitzenden Olli Bohrer nach den unzähligen positiven Rückmeldungen ziemlich schnell klar geworden. Von Frank Mahn

Und deshalb wird auch die 301. Sprendlinger Kerb vom 11. bis zum 15. August im großen Stil gefeiert. Ein 1 200 Besucher fassendes Zelt auf dem Platz an der Mittelstraße – für Sprendlinger Verhältnisse waren das im vergangenen Jahr neue Dimensionen. Doch die Hütte war jeden Abend brechend voll, der Mut zum Risiko wurde belohnt. Die Schausteller-Familie Hausmann und das Kerbteam gerieten dadurch „leicht unter Druck“ – denn das rauschende Fest hatte Erwartungen bei den Dreieichern geweckt. Gemäß dem Motto „Erfolg verpflichtet“ machten sich die Veranstalter an die Planung für 2017, mit dem Ziel an die Jubiläumssause anzuknüpfen und nicht viel kleinere Brötchen zu backen.

Inzwischen steht der Fahrplan längst. Im Zelt – gleiche Größenordnung wie 2016 – ist jeden Abend Musik angesagt. Auf der Bühne stehen unter anderem die Frankfurter Oktoberfestband, Patrick Himmel und Olga Orange, The Hangover (Rock-Pop-Partyshow), die Coverband Dauerwelle und Die Junx aus Hamburg. Den Seniorennachmittag bestreitet in bewährter Manier das Interton-Trio und auch das STG-Blasorchester ist mit von der Partie.

Die Tradition mit Hut und Schärpe halten in diesem 28 Kerbmänner hoch. Sie haben etwas nachzuholen. Die gestandenen Mannsbilder haben es in ihrer Jugend verpasst, Kerbborsch zu werden. Beim Schlemmer-Shoppen am Donnerstag, 1. Juni, stellt sich die Truppe um Kerbvadder Thomas Frosch von 17 bis 22 Uhr auf dem Egenberger-Parkplatz vor.

300. Sprendlinger Kerb: Tanz übers Feuer Zur Fotostrecke

„Never change a winning Team“ – die Jahreshauptversammlung des Kerbteams brachte nur geringfügige Änderungen. Denis Lichtner schied als Beisitzer aus, dafür gehören jetzt Tim Häfner und Dirk Humbert zum Vorstand. Der langjährige Kassenwart Thomas Schlander trat seinen Posten an Armin Schuler ab, bleibt dem Verein aber als Besitzer erhalten. Der große Sprendlinger Frühschoppen zur 301. Kerb steigt am Sonntag, 18. Juni, und beginnt wie gehabt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Erasmus-Alberus-Kirche. Der Gospelchor Good News, die „Yellow Birds“ des Kerbteams, der Gesangverein Frohsinn, der Liederkranz Langen und das Duo SteinBock werden die Besucher unterhalten. Im Anschluss präsentiert Peter Held mit seiner Sprendlinger Bildergalerie im Gemeindehaus wieder Kerbfotos aus vergangenen Zeiten – und natürlich ist der Film zur 300. Kerb zu sehen.