Kinder- und Jugendfarm Dreieichhörnchen hat neue Sanitäranlage

Von: Nicole Jost

Mit einem Schnipp ist die neue Toilettenanlage der Dreieichhörnchen eröffnet: Architekt Eric Göbel lässt sich von den Farmkindern assistieren. Dreieichhörnchen-Vorsitzende Bärbel Debold (rechts) ist dankbar, dass viele Handwerker sich für das Projekt engagiert haben. © JOST

Ferienzeit ist Farmzeit: Auf der Kinder- und Jugendfarm der Dreieichhörnchen tummeln sich 45 Kinder im Grundschulalter. Sie bauen Hütten, helfen beim Kochen in der Farmküche, versorgen die Tiere, erleben Abenteuer. Und pünktlich zum Start der Osterferien sind die Sanierungsarbeiten der sanitären Anlagen abgeschlossen. Der Container war in die Jahre gekommen.

Dreieich - „Ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen und die schnelle Arbeit der Handwerksbetriebe hätte das nicht geklappt. Das Dixie-Klo wäre keine schöne Alternative für die Ferienspiele gewesen. Vielen Dank an alle, die sich hier eingebracht haben“, sagt Bärbel Debold, Vorsitzende der Dreieichhörnchen. Die Toilettenfrage ist auf dem zugewachsenen Farmgelände gar nicht so leicht zu lösen: „Wir hätten nicht einfach einen neuen Container bestellen können, weil die schweren Fahrzeuge, die zum Transport nötig sind, gar nicht hier reinkommen“, erläutert Debold. Also brauchte der Verein Unternehmen, die bereit waren, den alten Container zu entkernen und mit neuen sanitären Anlagen zu bestücken.

Das ist gelungen: Farmkinde und Mitarbeiter haben jetzt zwei nagelneue Unisex-Toiletten und eine behindertengerechte Toilettenanlage samt Dusche sowie ausreichend Platz für die Waschmaschine. Sehr praktisch für den alltäglichen Betrieb ist der neue Wasserhahn an der Außenwand des Containers, der es erlaubt, die Hände von Matsch zu befreien, bevor es auf die Toilette geht.

Gut ist es ja für einen Verein, wenn man jemanden kennt, der sich auskennt. In Architekt Eric Göbel, der einst sein freiwilliges ökologisches Jahr auf der Farm absolvierte, fanden die Dreieichhörnchen einen Mann, der ehrenamtlich die Bauleitung übernommen und auch Planung und Koordination der Gewerke organisiert hat. Mit EFT (Erez Fußbodentechnik) und Elektrobau Schneider gab es gleich zwei Betriebe, die der Kinder- und Jugendfarm für ihre Arbeit keine Rechnung schickten. Hatice Erez war früher selbst Farmkind bei den Dreieichhörnchen: „Ich habe es so sehr geliebt hier. Gerne gebe ich jetzt etwas an den Verein zurück, es ist ein großartiger Ort für Kinder“, erklärt die junge Frau das Engagement des Familienunternehmens. Auch die Firmen GZ Fliesen und MT Bau für die Trockenbauarbeiten sowie das Sanitärunternehmen Kern haben nur kleine Rechnungen geschrieben.

Regulär hätten sich die Kosten nach Berechnungen von Eric Göbel auf fast 50 000 Euro belaufen. Dank der Unterstützung der Ehrenamtlichen und der deutlich geschrumpften Handwerkerrechnungen ist die Summe bei rund 26 000 Euro gelandet. 20 000 davon übernimmt die IKEA- Stiftung, der Rest wird aus Spenden finanziert.

Die Kinder dürfen beim Durchtrennen des Bandes auf der Baustelle helfen, amüsieren sich danach wieder auf dem Gelände bei der Party auf dem großen Holzschiff. Noch die ganze Woche haben die Dreieichhörnchen Ferienspiele. In der dritten Ferienwoche vom 19. bis zum 22. April ist von 14 bis 17.30 Uhr offener Betrieb für alle Kinder.

Bärbel Debold hat jetzt noch einen Wunsch. „Wir sind dringend auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die sich einbringen wollen.“ Für die Bauprojekte, die noch anstehen, werden Leute gesucht, die anpacken, zudem für die Versorgung der Tiere und die Übernahme von Diensten an Wochenenden. Der Verein freut sich auch, wenn Menschen in einem vergrößerten Vorstand Verantwortung übernehmen.

Infos im Internet

dreieichhoernchen.de

