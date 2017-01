Kirche St. Stephan um acht Zentimeter abgesackt

Sprendlingen - Nachdem die katholische Gemeinde St. Laurentius mit der Sanierung ihrer Kirche St. Stephan weit fortgeschritten ist, drängt es nun an anderer Stelle. An der Kirche St. Laurentius stehen Arbeiten an. Auch sonst gibt es einiges aus der Gemeinde zu berichten. Von Holger Klemm

„Wir sind fast fertig mit St. Stephan“, sagt Pfarrer Erik Wehner. Das Gotteshaus am Wilhelmshof in Sprendlingen hat der Gemeinde über Jahre Kopfzerbrechen bereitet, da es galt, Bauschäden im Untergeschoss, Schimmel im Keller und weitere Mängel zu beheben. Nun rückt mit St. Laurentius die andere Pfarrkirche der Gemeinde in den Fokus. Das Gebäude in der Eisenbahnstraße, das 1935 geweiht wurde, ist um etwa acht Zentimeter abgesackt, berichtet der Pfarrer. Dadurch sind Risse entstanden, die behoben werden müssen. Die Statik sei aber nicht akut gefährdet. „Das war unsere große Sorge.“ Ein Statiker habe festgestellt, dass die Absenkung mittlerweile zum Stillstand gekommen sei.

Allerdings müsse eine Unterspülung des Gebäudes verhindert werden. Als mögliche Ursache werden undichte Abwasserkanäle unter der Kirche vermutet, die zum Teil schon überprüft worden seien. Über die Höhe der Kosten kann Wehner noch nichts sagen: „Zurzeit läuft die Sondierung, was alles gemacht werden muss.“ Neben der Beseitigung der Ursache müssten auch die Schäden behoben werden. Wehner geht, wie schon bei der Sanierung von St. Stephan, von einer Mischfinanzierung aus. So werde die Gemeinde einen Antrag auf Unterstützung beim Bistum in Mainz stellen. Daneben werde man auf Spenden angewiesen sein.

+ Von den anstehenden Arbeiten in St. Laurentius ließen sich die Besucher des Neujahrsempfangs der Gemeinde die Laune nicht verderben. Auf 2017 stießen (von links) Engelbert van de Loo (stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender), Pfarrer Erik Wehner und Isabel Schilling (Vorsitzende des Pfarrgemeinderats) an. © Strohfeld, Marc Erfreulich ist dagegen, dass sich die andere Kirche St. Stephan weiter zu einem gefragten Ort für große Konzerte entwickelt. „Die Akustik ist ideal“, weiß Wehner. Zudem biete das große Gebäude Platz für viele Interpreten. Das wird bereits zu Anfang des Jahres wieder rege genutzt. Nach dem erfolgreichen Konzert der Musikschule mit dem romantischen Weihnachtsoratorium von Heinrich von Herzogenberg am vergangenen Sonntag steht am nächsten Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr gleich das nächste musikalische Ereignis an. Dann geht das Abschlusskonzert der Jugendsingwoche des Bistums Mainz in St. Stephan über die Bühne. 50 Jugendliche haben in den Weihnachtsferien eine Woche lang in Ilbenstadt unter dem Motto „Heimat & Wurzel“ intensiv geprobt und Stücke von der Klassik über Gospel bis hin zum Sacropop einstudiert. Geleitet wird der Chor von Thomas Gabriel und Peter Krausch. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Wehner zeigt sich insgesamt zufrieden mit der Entwicklung seiner Gemeinde. Das wurde auch beim Neujahrsempfang von St. Laurentius deutlich. Demnach habe der Verwaltungsrat nach der Pfarrgemeinderatswahl mit seiner Arbeit gut begonnen. Das gelte auch für ein neues Gremium der Gemeinde, das sich um viele weitere Themen und Aufgaben kümmert. Momentan bereiten sich 38 Mädchen und Jungen auf ihre Erstkommunion sowie 40 auf die Firmung vor. Auch mit diesen Zahlen ist Wehner zufrieden.