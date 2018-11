Kommt ‘ne Kita geflogen

Ein Kran hievt die Module an den vorgesehenen Platz. Gestern hat die ALHO Systembau GmbH an der Kita Winkelsmühle in Dreieichenhain mit der Erweiterung des Kindergartens begonnen. In drei Monaten soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Dreieich - Wenn das in dem Tempo weitergeht, bricht in Dreieich ein neues Zeitalter an. Aktuell zündet Stufe eins des städtischen Kita-Ausbaukonzepts. Von Frank Mahn

Während an der Krippe im Neubaugebiet Heckenborn seit mehr als eineinhalb Jahren vor sich hin gewerkelt wird, sollen die Anbauten an die Kitas Winkelsmühle (Dreieichenhain) und am Wilhelmshof (Sprendlingen) in drei beziehungsweise vier Monaten bezugsfertig sein. In Dreieichenhain wurden gestern Vormittag die ersten Module angeliefert und zusammengeschraubt. Anfang Januar zieht die ALHO Systembau GmbH dann am Wilhelmshof nach.

Der zweigeschossige Erweiterungsbau in Dreieichenhain bietet auf gut 800 Quadratmetern Platz für drei zusätzliche U3-Gruppen, also insgesamt 36 Mädchen und Jungen. Für jede Gruppe entsteht neben dem eigentlichen Raum ein Intensivraum (Rückzugsort für kleinere Gruppen) und ein Schlafraum. Mehrzweck- und Besprechungsräume sowie eine Spielecke und eine Küche runden das Raumprogramm ab. Auch bei der Einrichtung am Wilhelmshof handelt es sich um einen zweigeschossigen Erweiterungsbau, der auf einer Fläche von mehr als tausend Quadratmetern Platz für vier Gruppen schafft. 88 Kinder ab drei Jahren können dort vom Frühjahr an betreut werden.

Technisch sind beide Anbauten auf dem neuesten Stand. Eine Heizung mit Wärmepumpe und Photovoltaik zur Stromerzeugung schonen die Umwelt und sorgen für niedrige Betriebskosten. Die beiden Projekte kosten die Stadt eine hübsche Stange Geld – 5,4 Millionen Euro sind mit dem Generalunternehmer vereinbart. Der liefert alles schlüsselfertig aus einer Hand – und das zum Festpreis und zum Fixtermin. Die Firma ALHO bezeichnet sich als Pionier auf dem Gebiet des Modulbaus, fertigt nicht nur Kitas, sondern auch Wohn- und Pflegeheime, Kliniken und Hotels.

Nach den Erfahrungen vor allem bei der Kita Heckenborn hatte der Magistrat sich für diese Variante entschieden, um den Betreuungsengpass möglichst schnell abfedern zu können.