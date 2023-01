Kleine Meisterwerke des Dreieicher Fotoclubs

Von: Frank Mahn

Die Kamera auf einem Stativ, dazu eine lange Belichtungszeit – die Aufnahme stammt von Rolf Sopp. © -

Es sind kleine Meisterwerke, die in der Freizeit entstanden sind, aber durchaus professionellen Standards genügen: Mit vier Siegern, deren Aufnahmen sich bei den internen Fotowettbewerben des Jahres 2022 durchsetzen konnten, geht der Fotoclub Dreieich (FCD) ins neue Jahr.

Dreieich - Der Club kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Teilnehmer eines Fotokurses der Volkshochschule hoben ihn 1976 aus der Taufe. War er früher eine Arbeitsgruppe der Volkshochschule, so ist der FCD heute eine Abteilung unter dem Dach des Kulturcampus Dreieich. Für 2023 haben die Verantwortlichen unter anderem einen Vorsatz gefasst: Sie wollen die Öffentlichkeit immer mal wieder an den Ergebnissen teilhaben lassen.

Und die können sich sehen lassen, wie die vereinsinternen Wettbewerbe beweisen. So überzeugte Emil Pichler mit einem Foto von sechs exakt hintereinander positionierten Weingläsern beim Thema „Stillleben Glas“ und lieferte damit ein Beispiel, wie sich eine gute Idee einfach und wirkungsvoll ins Bild übertragen lässt.

Rolf Sopp und FCD-Vorsitzender Frederick Bahl konnten sich jeweils bei zwei Wettbewerben durchsetzen: Mit einer nachts ohne Blitz, dafür mit Langzeit-Belichtung entstandenen Aufnahme einer viel befahrenen Autobahn, auf der die roten Rücklichter der Autos lange Lichtbänder hervorrufen, sammelte Sopp beim Thema „Bewegung“ die meisten Punkte. Sein Blick auf prägnante Strukturen des Wolkenhimmels beeindruckte die Mitglieder zudem beim Wettbewerb „Himmelszeichen“.

Das schwierige Thema „Tropfen“ setzte Bahl auf faszinierende Weise in Szene: Das Foto zeigt einen kreisrunden Tropfen kurz vor dem Eintauchen ins Wasser. Zum Thema „Brücken“ präsentierte er außerdem die Ansicht einer halbkreisförmigen Brückenkonstruktion von unten, deren von der Sonne in gelbes Licht getauchte Unterseite einen wunderbaren Kontrast zum blauen Himmel bildet.

Beim Thema „Vier Jahreszeiten“ hatte jedes teilnehmende Mitglied gleich vier Bilder vorzulegen. Hier setzte sich Hans-Joachim Kunze mit einer Komposition aus gelben Blumen unter Schnee, einer Sommeransicht des nördlichen Sprendlinger Stadteingangs mit der Glasfassade des Gebäudes der MHK Group, einer herbstlichen Waldlandschaft mit Spaziergängern und einem winterlich eingeschneiten Fahrrad durch. Weil sich einzelne Siegerbilder nicht mit einem Vierer-Ensemble vergleichen lassen, verzichteten die Mitglieder diesmal darauf, aus den ausgezeichneten Fotos einen Jahressieger zu küren.

Ein knappes Dutzend Mitglieder mit ganz unterschiedlichen fotografischen Ambitionen geht beim FCD seinem Hobby nach. Die Gruppe trifft sich in der Regel am ersten und dritten Montag des Monats um 19 Uhr im Haus des Lebenslangen Lernens in Sprendlingen. Fotobegeisterte vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen sind willkommen. Aktuell ist es eine reine Männerrunde, aber das ist keine Absicht. Bei den Treffen tauschen sich die Mitglieder über Bildaufbau, Bildbeurteilung und die Möglichkeiten aus, ihre Ergebnisse weiter zu verbessern. Eberhard Schwarz ist vor einem knappen Jahr dazugestoßen. „Es macht mir einfach Spaß“, erzählt der Sprendlinger. „Fotografiert habe ich schon seit meiner Jugend.“ Seit er im Ruhestand ist, hat er wieder die Zeit, sich intensiv mit der Fotografie zu befassen – und lernt bei jedem Treffen etwas dazu.

Um beim Fotoclub einzusteigen, ist kein teures Equipment erforderlich. Das ist jedem selbst überlassen. „Die beste Ausrüstung nutzt nichts, wenn man das Motiv nicht sieht“, bringt es Vorsitzender Frederick Bahl auf den Punkt. Der 68-Jährige hat eine ganz pragmatische Sicht der Dinge. „Man kann auch mit dem Smartphone gute Bilder machen. Es kommt allein auf das Ergebnis an.“ fm

Kontakt

Weitere Informationen über den Club und seine Aktivitäten gibt es per E-Mail an info@fcd-dreieich.de, unter Tel. 0177 2746118 oder im Internet unter fcd-dreieich.de

Stillleben Glas – Siegerfoto von Emil Pichler. © -

Blau und Gelb in einem wunderbaren Kontrast: Diese Brückenkonstruktion hat Frederick Bahl in der Burgenstadt Schlitz im Vogelsbergkreis fotografiert. © -