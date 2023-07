Kleine Schritte zur Energiewende in Dreieich

Von: Frank Mahn

Solar-Fachleute hatten die Dreieicher Grünen zu Gast. Daniel Ernst (Dritter von links) und Harald Eßer (Mitte) warben für Balkonkraftwerke. © privat

Die Resonanz ist sehr erfreulich. Trotz hochsommerlicher Temperaturen kommen auf Einladung der Dreieicher Grünen mehr als 50 Interessierte in den Götzenhainer Bürgertreff, um Näheres über die Installation und den Betrieb von Balkonkraftwerken zu erfahren. Referenten sind Harald Eßer von der Solarinitiative Egelsbach und Daniel Ernst von den Stadtwerken Dreieich.

Eßer berichtet anschaulich über rechtliche Rahmenbedingungen, Kosten und Energieeinsparungen. Der Egelsbacher gibt praktische Tipps zur Montage und klärt darüber auf, was Mieter und Hausgemeinschaften beachten müssen. Er weist auf die Vorteile von Solarinitiativen hin, die es inzwischen in vielen Städten gibt und die dazu beitragen, die Verbreitung von Balkonkraftwerken zu forcieren. Gemeinsame Bestellungen senken die Kosten, weil viele Hersteller Rabatte einräumen.

Modell der Stadtwerke

Aber nicht jeder hat das nötige handwerkliche Geschick, die Module selbst zu montieren. Aufwendig wird’s zum Beispiel, wenn Hausbesitzer Solarpanel mangels Standort-Alternativen auf einem Satteldach installieren wollen. Dann muss ein Fachmann ran, denn die Module müssen sicher angebracht werden und Stürmen standhalten. Das kostet Geld und folglich dauert es länger, bis sich die Anlage amortisiert.

Das Modell Mini-Solarpur stellt Daniel Ernst von den Stadtwerken vor. Das Unternehmen hat nach seinen Worten eine größere Menge an Modulen vorrätig, die sich mit Aufständerung für Flachdächer, Gärten und natürlich Balkongeländer eignen. Um eine solche Mini-PV-Anlage zu kaufen, muss man nicht Kunde der Stadtwerke sein. Abholung und Anbringung erfolgen in Eigenregie, so Ernst. Der Stadtwerke-Mitarbeiter bedauert, dass es nicht gelungen sei, Handwerksbetriebe als Kooperationspartner ins Boot zu holen. Er beantwortet zudem Fragen zu einem eventuell erforderlichen Zählerwechsel und Einspeisehöchstwerten.

Anstoß zu einer Solarinitiative

„Das große Interesse an der Veranstaltung zeigt, die Menschen sind bereit in den Klimaschutz zu investieren, zunächst vielleicht in kleinen Schritten“, so Grünen-Sprecherin Ingrid Schmalhorst-Behrendt in einer Mitteilung. Der Ortsverband der Partei möchte für Dreieich den Anstoß zur Gründung einer Solarinitiative geben, unabhängig von einer Parteienzugehörigkeit. Daniel Ernst findet die Idee gut und kann sich eine Zusammenarbeit der Stadtwerke mit einer Solarinitiative vorstellen.

Interessierte können sich per E-Mail an vorstand@gruene-dreieich.de melden. Sie werden gerne lesen, dass die Stadtverordneten am Dienstagabend eine Förderung von Balkonkraftwerken (250 Euro pro Anlage) beschlossen haben, die spätestens ab 2024 greifen soll. fm