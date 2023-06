Förderrichtlinie für Dreieich überarbeiten

Von: Holger Klemm

Der Magistrat möchte mit einer Satzung Schottergärten in Dreieich unterbinden. © Carmen Jaspersen/dpa

Da wartet noch einiges an Arbeit auf den Dreieicher Magistrat bei der Aktualisierung der Klimaschutz-Förderrichtlinie. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend legen die Koalition aus CDU, SPD und FWG sowie die Grünen einen gemeinsamen Änderungsantrag vor, um den Fokus auf lokal wirksame Projekte zu legen. Dafür sollen 100 000 Euro zur Verfügung stehen.

Dreieich - Die Koalition und die Grünen hatten im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie angekündigt, ihre ähnlichen Änderungsanträge zur Vorlage des Magistrats zusammenzufassen. Das ist nun geschehen.

Doppelförderung vermeiden

Denn der bislang angedachte Förderschwerpunkt bei der Aktualisierung liege auf Maßnahmen zur Einleitung der Wärmewende. Das falle jedoch in den Bereich des Bundes. Eine Doppelförderung von Projekten müsse aber vermieden werden. In Zeiten knapper finanzieller Mittel ist es für die Antragsteller wichtig, dass diese effektiv eingesetzt werden, um den größtmöglichen Nutzen für die Stadtgesellschaft zu erzielen.

Die verfügbaren Gelder sollen gezielt auf Maßnahmen gelenkt werden, die nicht sowieso schon umgesetzt werden, sondern sollten ein Initial sein für andere Projekte, die einen Einfluss auf die Klimafolgenanpassung vor Ort haben – wie die Entsiegelung, Entschotterung, Begrünung beispielsweise von Dächern oder Fassaden, Baumpflanzungen oder Beschattung privater Flächen. Gefördert werden sollten auch das Rückhalten, Sammeln und Versickern von Niederschlagswasser, Balkon-Solaranlagen, wie es die Grünen gefordert haben, oder auch Pedelecs.

Maximale Höhe

Vorgeschlagen wird in dem Antrag auch die maximale Höhe der jeweiligen Fördersumme. So soll es für die Umgestaltung von Gartenflächen oder die Anschaffung von Pedelecs maximal 500 Euro sowie für die Balkon-Fotovoltaik 250 Euro geben, für die Schaffung von Anlagen zum Niederschlagswasser maximal zehn Prozent der Investitionskosten. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass die Mittel nicht allein für Pedelecs oder Balkon-Solaranlagen ausgegeben werden, damit auch ausreichend Geld für bauliche Maßnahmen zur Verfügung steht.

An diesem Punkt werden Bedenken laut. Bürgermeister Martin Burlon macht darauf aufmerksam, dass zehn Prozent bei bestimmten Vorhaben schon einen hohen Betrag ausmachen. Alle sind sich einig, dass da der Magistrat präzisere Obergrenzen festlegen muss, damit möglichst viele Projekte gefördert werden können. Die FDP regt an, Balkon-Solaranlagen aus der Förderung zu nehmen, da diese sich sowieso rechnen.

Keine Schottergärten mehr

In dem Änderungsantrag enthalten ist auch die Förderung zur Entsiegelung von Vorgärten. Damit keine weiteren Schottergärten mehr entstehen, hat der Magistrat, wie berichtet, eine Vorgartensatzung vorgelegt. Diese wurde bei Enthaltung der FDP-Fraktion angenommen. Die Liberalen stören sich an den Vorgaben zu den Einfriedungen, die mit dem an sich guten Vorhaben nichts zu tun hätten. Sie waren auch mit dem Änderungsantrag der Koalition nicht zufrieden. Demnach soll die maximale Höhe zur Einfriedung des Vorgartens eineinhalb Meter betragen. Über Ausnahmen habe der Magistrat zu entscheiden.

