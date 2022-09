Knallige Farben für Sprendlinger Innenstadt

Von: Nicole Jost

Teilen

Bunt und begrünt – Sprendlingens Innenstadt soll aufblühen. Melanie Großmann, Leiterin der Wirtschaftsförderung, stellt die neuen Möbel vor. © stadt dreieich

Es kommt Bewegung in die Sprendlinger Innenstadt. Oder heißt es besser: Es wird bunt in der Frankfurter Straße! Die Stadt hat im vergangenen Jahr aus dem Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ des Landes 250 000 Euro für Sprendlingen und Dreieichenhain bekommen. Bei einer zweiten Ausschreibung gibt es weitere 300 000 Euro aus dem Förderprogramm oben drauf, um Sprendlingen attraktiver zu gestalten.

Dreieich - Melanie Großmann, Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, stellt den Mitgliedern des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie am Donnerstagabend die Pläne vor, wie dieses Geld investiert werden soll. Die im Frühjahr auf zwei Rundgängen durch beide Stadtteile mit den Kommunalpolitikern, Bürgern, Vertretern von Vereinen und Institutionen gesammelten Ideen bilden die Grundlage.

Das Schöne in Dreieichenhain schöner machen

Für Dreieichenhain ging es um mehr Sitzmöglichkeiten und mehr Gelegenheiten, den Müll zu entsorgen. Dazu wählen die Planer im Stadtmarketing Bänke und passende Pflanzkübel aus. „Hier geht es darum, das Schöne schöner zu machen“, so Großmann.

In Sprendlingen sieht das anders aus. „Dort haben wir 41 Maßnahmen identifiziert. Zunächst geht es um die Möblierung und da war es uns wichtig, dass wir ein Programm finden, das modulartig aufgebaut ist und ergänzt werden kann“, erläutert die Chefin der Wirtschaftsförderung. Sprendlingen brauche Farbe, einen Kontrapunkt zu den tristen Fassaden sowie eine höhere Begrünung. Melanie Großmann weiß, dass die an diesem Abend präsentierten bunten, überdimensionierten Blumentöpfe – fast menschengroß in knalligen Farben – nicht jeden begeistern werden. „Wir werden nicht alle abholen können, aber wir mussten uns für eine Variante entscheiden“, zeigt sie erste Fotos der bunten Töpfe. In der Frage der Begrünung sei das Team im engen Austausch mit dem Dienstleistungsbetrieb, der beratend im Boot ist und Pflanzen auswählt, die nicht zu viel Wasser benötigen.

Dreieich blüht auf

Mit dem zweiten Geldtopf vom Land, „Zukunft Innenstadt 2.0“, kann das Programm „Dreieich blüht auf“ umgesetzt werden und der Innenstadt ein sympathisch buntes Gesicht verliehen werden. Zweites Thema ist die Umgestaltung des alten Rathausplatzes in einen Raum der Begegnung. Zusätzlich sind in Sprendlingen Parkletts geplant, die schon in Langen gut angenommen werden. Die Holzdecks mit Bepflanzung sollen am Stadtgeflüster und ein bisschen weiter oben auf der Höhe der Hausnummer 25 bei der Hähnchenstube entstehen. Die Gastronomen sind begeistert und auch das Ordnungsamt willigt ein. Großmann kündigt an, dass die Bestellung demnächst verschickt wird. Der Ausschuss nimmt die Magistratsvorlage einstimmig an.

Von Nicole Jost