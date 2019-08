Knochenarbeit auf dem Rhein

Vor drei Jahren paddelten sie von Oppenheim bis an die holländische Nordseeküste, doch der Rhein lässt Ottmar Günther (67) und Reinhold Maisch (64) nicht los.

Dreieich - Gerade sind die beiden Freunde von einer weiteren Kanureise auf einer der weltweit verkehrsreichsten Wasserstraßen zurückgekehrt. Dieses Mal erkundeten der langjährige Lehrer der Georg-Büchner-Schule und der Geschäftsführer des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft den Abschnitt vom Rheinfall in Schaffhausen bis zur Insel Langenau kurz vor Mainz. Die Expedition verlangte den beiden Abenteuerlustigen einiges ab.

„Wir hatten uns die Tour nicht so schwierig vorgestellt, es war teilweise Knochenarbeit. Besonders in den Kanälen, hier herrscht keine Strömung, kamen wir bei heftigem Gegenwind an einem Tag in sieben Stunden nur 20 Kilometer vorwärts“, berichtet Günther, den viele in Dreieich auch vom Fahrzeug-Veteranenverein kennen. Doch die Strapazen waren es wert. Das Duo wurde mit einer wunderschönen Landschaft und faszinierenden Naturerlebnissen belohnt.

Besonders das Stück von Schaffhausen nach Basel sei sehr abwechslungsreich gewesen. „Teilweise hatte man das Gefühl, nicht auf einem Fluss, sondern auf einem See unterwegs zu sein, so breit war an manchen Stellen der Rhein“, erzählt Günther. Die beiden übernachteten meistens in Bootshäusern von Ruder- und Kanuvereinen, bei denen sie sich einen Tag zuvor anmeldeten. Das klappte hervorragend. „Wir wurden überall freundlich willkommen geheißen.“ Natürlich mussten Günther und Maisch viele neugierige Fragen zu ihrer elftägigen Fahrt über mehr als 500 Kilometer beantworten.

Kurz vor Basel begegneten den Kanuten „Rheinschwimmer“ der besonderen Art. „Sie waren mit ,Schwimmfischen’ unterwegs und ließen sich teilweise kilometerweit treiben“, schildert Reinhold Maisch. Schwimmfische sind wasserdichte Plastikbehältnisse, in die die Leute ihre Kleider packen, um damit ins Wasser zu steigen. „Ein interessanter Volkssport“, meint Maisch. Angesichts des vielen Verkehrs auf dem Fluss und der Strömungen aber auch kein ungefährlicher.

Weitere Stationen waren Weil, Breisach und Straßburg. Eine kritische Situation erlebte das Duo auf dem Altrhein. „Wir mussten vielen Stromschnellen ausweichen, die wir erst im letzten Moment erkannten. Eine davon wurde uns zum Verhängnis und wir kenterten. Wir hatten zwar alles im Kanu festgebunden, aber nicht in die entsprechenden Behältnisse gepackt – somit war alles klatschnass“, berichtet Günther. An Zelten war nicht zu denken und der nächste Ruderverein zu weit weg. Somit blieb den beiden nichts anderes übrig, als 20 Kilometer weiter zu paddeln, bis sie eine Jugendherberge erreichten. Gegen 23 Uhr trafen sie dort fix und fertig ein. „Aber dafür wurden wir mit einer wunderschönen Strecke entschädigt. Der Sonnenuntergang verfärbte das Wasser in ein glühendes Rot und Rehe, Wildgänse, Reiher und Kormorane säumten die Ufer. Das sind Eindrücke, die wir nie vergessen werden“, schwärmen Günther und Maisch.

Als nicht „ganz ungefährlich“ beschreibt der Lehrer die Passagen durch Ludwigshafen und Mannheim. Dort brechen sich infolge des starken Schiffsverkehrs an den Seitenwänden die Wellen – als Kanute wird man da ordentlich durchgeschüttelt. Letztlich ging aber alles gut und die zwei Abenteurer kamen heil an ihrem Ziel, der Insel Langenau, an, wo sie schon sehnsüchtig erwartet wurden. Jetzt wollen die beiden die Tour erst mal sacken lassen – bevor sie neue Pläne schmieden.

