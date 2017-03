Konzept mit Kunstrasen und Kita

Darauf spielt niemand gerne: Diesen Hartplatz auf dem Geländes des TV Dreieichenhain will der Magistrat in einen Kunstrasenplatz umwandeln. Noch ist alles Theorie. Erst müssen die Stadtverordneten dem Konzept zustimmen.

Dreieich - Ist das der Durchbruch? Der Magistrat will einen Schlussstrich unter die jahrelange Sportplatz-Diskussion ziehen und hat sich geschlossen für ein Konzept ausgesprochen, das unter Federführung des Ersten Stadtrats Martin Burlon erstellt worden ist. Von Frank Mahn

Demnach will sich die Stadt auf vier Sportanlagen konzentrieren, die anderen sollen verpachtet werden, um Kosten zu sparen. Die Nutzungsgebühren, vor allem von den Fußballvereinen verdammt, rücken ins Abseits. Das Papier sieht eine grundlegende Neustrukturierung der städtischen Sportanlagen vor. Derer gibt es sieben mit zwölf Fußballplätzen. Den Fokus will die Stadt künftig auf die Standorte an der Maybachstraße (Sprendlingen), der Breiten Haagwegschneise (Dreieichenhain), der Rheinstraße (Götzenhain) und Am Sportplatz (Offenthal) richten. Dort sind jeweils zwei Plätze vorhanden, die Anlagen sind nach Angaben von Martin Burlon wirtschaftlicher zu betreiben. Somit wäre – mit Ausnahme von Buchschlag – weiterhin jeder Stadtteil definitiv versorgt. „Das Vorhalten je einer städtischen Sportanlage in den vier größten Stadtteilen bietet zudem Vereinen, Schulen und Bürgern die Gewähr, in räumlich vertretbarer Entfernung eine für alle offene öffentliche Einrichtung nutzen zu können, deren Belegung zentral durch die Stadt gesteuert wird“, sagt Burlon.

Für die Breite Haagwegschneise hat der Fachbereich bereits einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet. Auf dem von TVD, SVD und JFV 2014 genutzte Gelände soll ein Hart- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt werden. Der Magistrat ist bereit, für das Projekt mit allem Drum und Dran 900.000 Euro auszugeben. „Durch die Kooperation im Jugendbereich zwischen den beiden Dreieichenhainer Vereinen und der SG Götzenhain bietet sich eine erste größere Investition in diese Sportanlage an, um insbesondere auch für die Kinder aus diesen Stadtteilen verbesserte Trainings- und Spielmöglichkeiten zu gewährleisten“, so Burlon. Bislang gibt es nur zwei Kunstrasenplätze in Sprendlingen und Offenthal.

Auch für die Maybachstraße gibt es Ideen. Dort liegt nach Burlons Angaben ein großes Potenzial an Flächen brach. Laufbahn und Funktionsgebäude sind in die Jahre gekommen, eine vom finanziellen Aufwand her wirtschaftliche Sanierung hält der Erste Stadtrat nicht für realistisch. Wohl aber eine Neuordnung des Areals mit Abriss und Neubau des Kabinentrakts sowie Platz für eine Kita anstelle des heutigen Funktionsgebäudes. Die Anlage Am Sportplatz in Offenthal – dort sind die Susgo und der JFV 2015 beheimatet – sei in einem zeitgemäßen Zustand, heißt es im Konzept. Deshalb will der Magistrat hier vorerst von Investitionen absehen. Auch in die Anlage an der Rheinstraße – Spielstätte der SG Götzenhain und des JFV 2014 – will er zunächst kein Geld stecken. Hintergrund sind Überlegungen, die Sportstätten in Götzenhain zu zentralisieren. Auch wenn Burlon den Namen nicht nannte, kommt damit unweigerlich der HSV ins Spiel.

Festhalten will die Stadtregierung trotz aller Modernisierungspläne an ihrem Konsolidierungskurs. Ziel ist es weiterhin, das auch im Schutzschirmvertrag vereinbarte und vom Parlament beschlossene jährliche Einsparvolumen von 300.000 Euro zu generieren. So wird eine weitere Platzwartstelle abgebaut. Zudem stellt die Stadt Unterhalt und Betrieb der Sportplätze Im Haag (SV Dreieichenhain) und An der Sandkaut (FC Offenthal) spätestens zum 31. Dezember 2017 ein. Beide Plätze waren von einem Gutachter für verzichtbar erklärt worden – wegen zu geringer Auslastung. Wenn die Vereine ihre angestammte Spielstätte nicht aufgeben wollen, müssen sie sich in Eigenregie um die Pflege kümmern. Die Stadt bietet ihnen an, den jeweiligen Platz zum symbolischen Preis von einem Euro pro Jahr zu pachten und beteiligt sich im Gegenzug mit einem Zuschuss. Bis zum Jahr 2019 soll dieser auf 11.500 Euro per anno abschmelzen und dann konstant bleiben.

Beim FV 06 und dem Platz In der Neuen Lach liegen die Dinge etwas anders. Der Verein ist seit 2009 Pächter des Areals und hat den ehemaligen Hartplatz mit Zuschüssen der Stadt in einen Rasen umgewandelt. Obwohl der Verein Pächter ist, leistete die Stadt nach Burlons Worten in den Folgejahren umfangreiche freiwillige Zuschüsse. Diese Praxis könne auch unter dem Aspekt der Gleichbehandlung nicht beihalten werden. Allerdings sollen die 06er einen höheren Zuschuss bekommen, weil der Platz Flutlicht hat und folglich stärker genutzt werden kann. Zu dem vom Ersten Stadtrat vorgelegten Paket gehört das Aussetzen der Nutzungsgebühr bis Ende 2018. Das heißt: Für drei Jahre – ‘16, ‘17 und ‘18 – müssen die Vereine nichts bezahlen. Für 2015 können Anträge auf Erlassen der Gebühr gestellt werden. Aufheben wollte der Magistrat die Satzung nicht. Er hat sich ein Hintertürchen offen gelassen, um sie bei Bedarf wieder anwenden zu können.