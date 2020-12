Mädchen (6) bei Unfallflucht in Dreieich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht im Kreis Offenbach wurde eine 6-Jährige verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen – und einen Helfer.

Ein Mädchen (6) stürzt bei einem Unfall in Dreieich im Kreis Offenbach und verletzt sich leicht.

stürzt bei einem Unfall in im Kreis und verletzt sich leicht. Die Fahrerin kümmert sich nicht um die gestürzte 6-Jährige aus dem Kreis Offenbach , sondern fährt davon.

aus dem , sondern fährt davon. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls mit Fahrerflucht und den Helfer der 6-Jährigen.

Dreieich – Bei einem Autounfall am vergangenen Mittwochvormittag, 2.12.2020, in Dreieich im Kreis Offenbach ist ein sechsjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Mädchen war gegen 11.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule. Sie war auf der Hainer Chausee in Dreiech unterwegs. An einer Fußgängerampel auf Höhe der Hausnummer 71 wollte das Mädchen über die Straße gehen.

Polizei bittet Zeugen des Unfalls mit dem 6-jährigen Mädchen im Kreis Offenbach sich zu melden

Von links kam aber ein graues Auto. Es fuhr der Sechsjährigen über den Fuß. Dabei stürzte das Mädchen. Sie erlitt bei dem Unfall im Kreis Offenbach eine Schürfwunde am Nasenbein und hatte Nasenbluten. Das Auto fuhr davon. Die Sechsjährige konnte nach Angaben der Polizei eine „nicht alte Frau“ mit blonden schulterlangen Haaren im Auto erkennen.

Ein Mann half dem Mädchen aus Dreieich, meldete sich jedoch nicht bei der Polizei. Die Polizei bittet den Helfer und mögliche Zeugen des Unfalls sich bei den Fluchtermittlern unter der Nummer 06183 91155-0 zu melden.

Nach einer Unfallflucht von Mittwochvormittag letzter Woche auf der Hainer Chaussee, bei dem ein 6-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde, suchen unsere Kollegen der Unfallfluchtgruppe weiterhin einen Helfer und andere Zeugen.



📞: 06183 91155-0



ℹ:https://t.co/Bp9filUdP2 pic.twitter.com/uI5ZCzPPaf — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) December 8, 2020

Ende August wurde ebenfalls ein Schüler an einem Zebrastreifen in Offenbach angefahren und verletzte sich dabei. Auch der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich über den Gesundheitszustand des Fußgängers zu erkundigen. Ebenfalls Unfallflucht in Dreiech beging ein 18-Jähriger im September, nachdem er eine Fahrradfahrerin angefahren hatte. Er kehrte etwas später zur Unfallstelle zurück. (Max Schäfer)