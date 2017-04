Kriminalstatistik: Fallzahlen gehen weiter zurück

Dreieich - Mit einem Rückgang wartet die Kriminalstatistik für Dreieich auf. Bereits seit Jahren sind – mit einer Ausnahme – die Fallzahlen rückläufig. Kreisweit stehen nur Mainhausen, Hainburg, Egelsbach, Seligenstadt und Rodgau besser da. Von Holger Klemm

„Die Zahlen sind rundum erfreulich.“ Kriminalhauptkommissar Peter Keller, neuer Dienststellenleiter der Polizeistation Dreieich, verweist auf den Rückgang der Fälle bei leicht gestiegener Einwohnerzahl. 1724 wurden im vergangenen Jahr erfasst nach 1 824 im Jahr 2015 und 1851 2014. Vor zehn Jahren waren es dagegen noch 2540 Vorkommnisse. Auch die Häufigkeitszahl sank von 4551 auf 4246. Um die Städte besser miteinander vergleichen zu können, werden die registrierten Delikte auf je 100.000 Einwohner hochrechnet und die Statistik so von Unschärfen der Bevölkerungsentwicklung befreit.

+ Die beiden Kriminalhauptkommissare Peter Keller (links) und Matthias Gebl stehen seit Anfang April an der Spitze der Polizeistation Dreieich. Keller arbeitete zuvor unter anderem in der Regionalen Ermittlungsgruppe Offenbach, Gebl zehn Jahre in Dietzenbach. © hok Der Rückgang macht sich in fast allen Straftatenobergruppen bemerkbar. Erfreulich findet Keller auch, dass der von Bundesinnenminister Thomas de Maizière für das gesamte Bundesgebiet konstatierte Anstieg der Gewaltkriminalität sich nicht auf Dreieich übertragen lasse. Allerdings ist die Zahl der Rohheitsdelikte (unter anderem räuberische Erpressung, Handtaschenraub, Schlägereien und Nötigungen) mit 179 gleich geblieben. Wie im Vorjahr gab es auch 2016 zwei Straftaten „gegen das Leben“. Dabei handelte es sich um die Schüsse auf die Flüchtlingsunterkunft im Januar und ein versuchtes Tötungsdelikt im Oktober in Sprendlingen.

Weniger Wohnungseinbrüche

Zurückgegangen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche von 126 auf 79, darunter 43 tagsüber. Gestiegen sind dagegen die Diebstähle aus Autos (76 statt 60). Im vergangenen Jahr wurden zudem 25 Karossen gestohlen, eine weniger als im Vorjahr. Einen leichten Anstieg verzeichnet die Rubrik „Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze“ (darunter fallen beispielsweise Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz). Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist demnach von 81 auf 128 gestiegen. 125 Fälle konnten aufgeklärt werden.

Insgesamt ist die Aufklärungsquote leicht rückläufig, von 52,6 auf 51,6 Prozent. Doch laut Keller ist diese Zahl nicht so aussagekräftig. Das hänge oft damit zusammen, ob man in einem Jahr Täter fasse, die für viele Straftaten verantwortlich seien.

Was die Statistik nicht hergebe, sei die umfangreiche Präventionsarbeit beispielsweise zur Verhinderung von Einbrüchen. Eine große Rolle spiele in der Polizeistation Dreieich, die ja für die Ermittlungsarbeit bei den meisten im Westkreis anfallenden Straftaten zuständig ist, die Zusammenarbeit mit den Schulen und die dortige Präventionsarbeit. „Darauf richten wir ein besonderes Augenmerk“, sagt Keller. Bei Vorfällen an Schulen wie Schlägereien, Beleidigungen oder Mobbing werde sehr schnell eingegriffen, um Wiederholungen zu verhindern. „Wir haben einen guten Draht zu den Schulen und der dortigen Sozialarbeit.“

Eigene Polizeistation für Dreieich

Immer wieder taucht die Forderung nach einer eigenen Polizeistation für Dreieich auf, von der aus rund um die Uhr Streifen im Stadtgebiet im Einsatz sein sollten. Erst kürzlich wurden 1443 Unterschriften für eine solche Einrichtung in der Mitte Sprendlingens gesammelt. „Das geben die Zahlen aber nicht her“, betont Keller. Anders würde es aussehen, wenn Dreieich jedes Jahr mehr Fälle zu verzeichnen hätte. Zudem liege die Stadt in der Statistik hinter Neu-Isenburg und Langen, wo die beiden Polizeistationen mit den Streifendiensten angesiedelt sind. Der Kriminalhauptkommissar hält die bisherige Regelung für völlig ausreichend. Die Regionale Ermittlungsgruppe in Dreieich sei auch außerhalb der täglichen Dienstzeiten für die Bürger ansprechbar. Die Polizeistationen in Langen und Neu-Isenburg seien bei der Neuorganisation personell aufgestockt worden. Dort stünden rund um die Uhr Streifen für Dreieich zur Verfügung. Dagegen wären drei kleinere Stationen nicht so funktionsfähig, da sie personell nicht so flexibel reagieren könnten, meint Keller.