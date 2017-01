Kritische Fragen zur Fahrradstraße

Dreieich - Eine attraktive und vor allem sichere Verbindung zwischen Sprendlingen und dem Buchschlager Bahnhof – das ist Ziel der Fahrradstraße, deren erste beiden Abschnitte in diesem Jahr umgesetzt werden. Doch es gibt auch Skepsis und kritische Fragen, wie bei der Infoveranstaltung am Mittwochabend im Gemeindehaus von St. Laurentius deutlich wird. Von Holger Klemm

+ Die 2,8 Kilometer lange Fahrradstraße führt von der Ernst-Ludwig-Allee über den Bogenweg und die Liebknechtstraße zur Sprendlinger Innenstadt. Umgesetzt werden 2017 die ersten beiden Abschnitte bis zur August-Bebel-Straße. 600 Flyer zur Infoveranstaltung hatte die Stadt im Vorfeld an die Anlieger verteilt. Etwa 70 Besucher kommen, von denen knapp 20 zum „Runden Tisch Radverkehr“ gehören, der sich für eine Verbesserung der Situation für Velofahrer in Dreieich einsetzt. Dazu gehört die erste Fahrradstraße in der Stadt, die mit 2,8 Kilometern gleich zur längsten in Hessen wird. Mit rund 152. 000 Euro und damit 62 Prozent der Kosten fördert der Bund das Projekt. Die Radler haben dort Vorrang, können nebeneinander fahren und das Tempo bestimmen. Autofahrer müssen besondere Rücksicht nehmen und ihre Geschwindigkeit reduzieren. Dieter Fröhlich, ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter der Stadt, sieht darin eine Möglichkeit, innerstädtische Mobilitätsprobleme zu lösen. Ziel müsse es sein, für kurze Strecken mehr Leute aufs Rad zu bekommen. Doch momentan sei die oft mangelnde Sicherheit ein Hindernis für viele. Das soll sich durch Fahrradstraßen ändern, die generell den Veloverkehr abseits von Hauptstraßen bündeln sollen. Wichtig sei dort auch die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Die Planung für die ersten beiden Abschnitte von der Eleonorenanlage in Buchschlag zur Buchwaldstraße und von dort über die Liebknechstraße zur August-Bebel-Straße ist abgeschlossen. Der dritte Abschnitt zur Sprendlinger Innenstadt ist in Arbeit und soll 2018 umgesetzt werden.

Uwe Petry vom Planungsbüro Verkehrs-Alternative Rad (VAR) präsentiert die Grundzüge. Anhand von Grafiken stellt er die 16 Kreuzungsbereiche und Besonderheiten vor. Zum Einsatz kommen Schilder, Piktogramme, rot asphaltierte Radteppiche in Kreuzungsbereichen sowie Pflanzinseln. Am Anfang und Ende soll es Eingangstore geben. An einzelnen Kreuzungen wird der Straßenraum verkleinert, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, die für Autos überall Tempo 30 beträgt. Es gilt rechts vor links, mit Ausnahme des Bereichs Ernst-Ludwig-Allee/Hainer Trift/Bogenweg, wo die Radstraße Vorfahrt bekommen soll. Dort werde momentan zu schnell gefahren. Deshalb soll die Straßenfläche verengt werden. Dasselbe gilt für die Querung der Buchwaldstraße, wo die Radstraße aus dem Wald in die Liebknechtstraße übergeht.

+ Die Fahrradstraße soll durch Schilder, Piktogramme und rote Asphaltierungen gekennzeichnet werden. Der Plan zeigt den Bereich Ernst-Ludwig-Allee und Hainer Trift. Wegen der hohen Geschwindigkeit der Autofahrer und der unübersichtlichen Situation soll dort der Straßenraum verkleinert werden. Eine alternative Planung sieht eine kleinere rote Asphaltierung vor. Die gesamte Strecke eignet sich laut Petry besonders gut für eine Fahrradstraße. Das zeige sich am Bahnhof Buchschlag, wo man mit dem Aufstellen von Radbügeln gar nicht nachkomme. Auch im Umfeld würden viele Velos angeschlossen. Während des Vortrags und auch danach gibt es aber Fragen und kritische Anmerkungen. Ein Besucher lehnt das Vorhaben ganz ab, weil die beiden Straßen zum Bahnhof verstopft würden. Er schlägt einen Weg über die Felder oder entlang des Hengstbachs vor. „Dann werden die Radler zu Verkehrsteilnehmern zweiter Klasse“, entgegnet Thomas Müller, Leiter des städtischen Fachbereichs Bürger und Ordnung. Abgesehen von dieser Fundamentalkritik geht es um konkrete Punkte. Immer wieder werden Gefahren für die Radler und vor allem Schüler gesehen. Besucher äußern Bedenken zur Rechts-vor-links-Regelung mit Ausnahme an der Hainer Trift. Schüler würden sich nicht daran halten und von Autofahrern zu spät gesehen. Petry glaubt dagegen, dass die Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander nehmen.

Einige sehen die Liebknechtstraße als ungeeignet für ein solches Projekt an, da dort gerast und Tempo 30 nicht eingehalten werde. Immer wieder kommt die Forderung nach einer Anliegerstraße auf, um den Schleichverkehr zum Bahnhof in Buchschlag zu unterbinden. Ein weiteres Thema ist die Ernst-Ludwig-Allee mit ihrem Busverkehr. Besucher berichten, dass Busfahrer oft sehr schnell unterwegs sind, um den Fahrplan einzuhalten. Ein Nutzer befürchtet dagegen, wegen langsam fahrender Velofahrer künftig die S-Bahn am Bahnhof nicht mehr zu erreichen. Petry meint, dass kein Radler vor einem Bus herfahren werde. Er versprach aber, das Zeitfenster zu überprüfen.

Petry und Erster Stadtrat Martin Burlon geben zu bedenken, dass mit der Fahrradstraße ja eine Verbesserung der jetzigen Situation erzielt und die Geschwindigkeit reduziert werden soll. Das zeigten Erfahrungen aus anderen Städten. Für Dreieich sei es wünschenswert, wenn der Schleichverkehr in der Liebknechstraße wegen der langsameren Radler auf die Eisenbahnstraße ausweicht und die dortigen Radler künftig „ihre“ Radstraße nutzen.

Immer wieder wird der Übergang von der Liebknecht- in die August-Bebel-Straße angesprochen. Die Situation sei chaotisch und gefährlich. Abhilfe könnte, wie schon erwähnt, eine Anliegerstraße schaffen. Martin Burlon räumt ein, dass dort noch nach Lösungen gesucht werden muss und kündigt einen Ortstermin mit Anliegern an. Generell stünden die Verwaltung und auch der Verkehrsplaner für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Burlon zeigt sich im Anschluss nicht überrascht über die kritischen Fragen. „Das ist Neuland für Dreieich.“ Deshalb gebe es einen großen Informationsbedarf. Dafür habe ja die Veranstaltung gedient. Es habe vielfach Hinweise zu Verkehrsverstößen, Geschwindigkeiten und hohem Verkehrsaufkommen gegeben, die auch unabhängig ein Thema seien. Durch die Fahrradstraße erhofft Burlon sich einige Verbesserungen, die manchem Anwohner vielleicht nicht weit genug gingen – Stichwort Anliegerstraße. „Aber wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen.“