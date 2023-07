Kulturelles Erbe von Buchschlag würdigen

Von: Holger Klemm

Auf die Besonderheiten von Buchschlag wollen (von links) Kim Bagus, Isabel Schilling und Christel Thomsen mit dem Rundweg und dem Buch dazu aufmerksam machen. © -Strohfeldt

Ein älteres Ehepaar steht vor der Tafel im Forstweg 12 in Buchschlag. Interessiert lesen die beiden die Infos zum Villenensemble des Architekten Alois Beck, zu Details der Gebäude und zu einer Person, die dort gelebt hat. Diese Tafel ist der Prototyp zum Rundweg des Geschichtsvereins Buchschlag, dessen Einweihung im September ansteht. Insgesamt sind 20 Stationen geplant – zu einzelnen Gebäuden, aber auch zur Historie des einzigartigen Ortes. Schon jetzt ist ein Buch zum Rundweg mit jeder Menge Begleitinfos erschienen.

„Damit möchten wir ein breites Bewusstsein für die historische Bedeutung sowie die besondere architektonische und städtebauliche Qualität der Villenkolonie schaffen“, sagen Christel Thomsen und Isabel Schilling vom Geschichtsverein. Mit mehr als 100 Landhäusern aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist Buchschlag die größte denkmalgeschützte Gesamtanlage im Kreis. Und der Rundweg, der am Bahnhof beginnt und über die Eleonorenanlage, den Falltor- und Kohlseeweg, die Ernst-Ludwig-Allee, den Bogen- und Forstweg führt, soll das kulturelle Erbe würdigen und Orientierung bieten. „Nur was man kennt, kann man auch achten“, heißt es beim Geschichtsverein.

20 Stationen

Für die Texte der Tafeln und des Buches zeichnen Christel Thomsen und Isabel Schilling verantwortlich, für das Lektorat Kim Bagus. Die Autorinnen haben nicht nur Quellen ausgewertet und Archive besucht, sondern auch viele Gespräche im Ort geführt. „Da sind wir auf vieles gestoßen, was wir vorher nicht wussten“, sagen sie.

Ursprünglich waren 35 Stationen in der engeren Auswahl, doch das wäre zu viel gewesen. Am Ende blieben 20 übrig. Ausschlaggebend war, dass der Rundweg Gebäude von den bedeutenden in Buchschlag tätigen Architekten aufweist, aber auch Hinweise zu wichtigen Personen, die dort lebten. Hinzu kommen Pläne und alte Fotos.

Lesefreudig gegliedert

Die Tafeln des Rundwegs und des Buchs sind lesefreudig gegliedert und fast immer nach dem gleichen Muster aufgebaut – mit drei Piktogrammen zur schnellen Orientierung. Diese enthalten Angaben zum Architekten, bauliche Details sowie historische Infos und frühere Bewohner. Mit dem Blick auf die Besonderheiten des jeweiligen Hauses möchten die Initiatorinnen auch zu einer „Schule des Sehens“ anregen.

Buchschlag zeichnet sich durch ein gelungenes städtebauliches Konzept und eine strenge Gestaltungsordnung aus, wo die Ideen des Sozialreformers Jakob Latscha (1849 - 1912) und des Großherzogs Ernst Ludwig von Hessen (1868 - 1937) mit seiner Vorliebe für Architektur und Gartenkunst zusammentrafen. Letzterer stellte den besten Architekten des Landes die Aufgabe, eine Gartenstadt zu planen und bauen.

Auch Theo Lingen lebte dort

Doch was wäre eine Villenkolonie ohne die Menschen, die dort lebten? Da darf natürlich der Schauspieler Theo Lingen nicht fehlen, der 1927 in den Falltorweg 4 zog, dort aber bei den Nachbarn nicht wohlgelitten war. Auf den Tafeln und im Buch finden sich unter anderem auch die Namen des Physikers Max Seddig, der Bildhauerin Ali Bonte, des Künstlers Emil Beithan und natürlich des Dichters und ersten Bürgermeisters Rudolf Georg Binding. Eine Entdeckung für die Organisatorinnen war, dass der in der Hainer Trift 15 wohnende Fritz Winter (1867 - 1917) in jungen Jahren als Fotograf und wissenschaftlicher Zeichner 1898 an der Expedition des Forschungsschiffes „Valdivia“ in die Antarktis teilnahm. Darauf wurden sie durch Gespräche im Ort aufmerksam gemacht.

Besucher des Rundwegs und Leser werden noch viele weitere Entdeckungen machen können. Im Buch sind neben weiteren Infos auch viele schöne Fotos von Klaus P. Lehmann enthalten, die die Villenkolonie erstrahlen lassen. Von ihm stammt auch das Design.

Weitere Infos

Das Buch zum Rundweg ist für 28 Euro in der Dreieich-Apotheke, Buchschlager Allee 13, oder über info@geschichtsverein-buchschlag.de erhältlich. Über die E-Mail-Adresse können auch Führungen durch die Villenkolonie gebucht werden.

Diese Tafel des Rundwegs hängt bereits im Forstweg 12. © -Strohfeldt