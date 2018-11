Kunstrasenplatz kurz vor der Fertigstellung

Der frühere Aschenplatz wurde in zweieinhalb Monaten in einen grünen "Teppich" verwandelt.

Dreieichenhain - Die Fußballer können es kaum erwarten, aber ein paar Tage müssen sie sich noch gedulden. Dann ist der neue Kunstrasen auf dem Gelände des TV Dreieichenhain aller Voraussicht nach bereit für den Trainings- und Spielbetrieb – wenn kein Frost kommt, der die letzten Arbeiten noch beeinträchtigt.

Aktuell werden die Linien aufgebracht, dann wird der Platz noch mit einem Granulat aufgefüllt. Das beauftragte Unternehmen Schmitt Intergreen Sportstättenbau GmbH hat ordentlich Gast gegeben und den früheren Aschenplatz in zweieinhalb Monaten in einen grünen „Teppich“ verwandelt. Die Sportanlage an der Breiten Haagwegschneise wird bisher vor allem durch die Vereine TV Dreieichenhain und JFV 2014 Dreieichenhain-Götzenhain sowie zeitweise durch den SV Dreieichenhain genutzt. Sie sind künftig in deutlich geringerem Umfang von Witterungseinflüssen abhängig.

Bei den Kosten wurde der noch im September genannte Ansatz von 900.000 Euro unterschritten – um 60.000 Euro. Die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED schlägt mit 53.000 Euro zu Buche, das entspricht dem veranschlagten Budget. Ab Ende nächster Woche soll die Lederkugel auf dem neuen „Geläuf“ rollen. Insgesamt gibt es in der Stadt jetzt drei Kunstrasenplätze, die beiden anderen sind an der Maybachstraße in Sprendlingen und bei der Susgo in Offenthal. (ms)