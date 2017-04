Lastwagen reist sich bei Unfall Tank auf

Dreieich - Die Feuerwehr in Dreieich ist heute Vormittag innerhalb von wenigen Stunden drei Mal im Einsatz. Unter anderem laufen bei einem Unfall auf einer Kreuzung rund 150 Liter Kraftstoff auf die Fahrbahn aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Dreieich-Sprendlingen wurde heute um kurz nach 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Frankfurter Straße / Robert-Bosch-Straße alarmiert. Ein Lastwagen hatte beim Einbiegen in die Robert Bosch Straße einen Ampelmast umgefahren und sich dabei den Dieseltank aufgerissen. Rund 150 Liter Diesel verteilten sich auf der Fahrbahn. Da auch ein Teil des Kraftstoffes in das Erdreich versickert war, wurde neben der Feuerwehr auch die Wasserbehörde an die Einsatzstelle gerufen.

Fast zeitgleich, um 9:15 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Gulli, ebenfalls in der Robert-Bosch-Straße gerufen. Hier brannte Dämmmaterial in einem Gulli, das sich vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette entzündete. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Nach dem Unfall an der Kreuzung Frankfurter Straße / Robert-Bosch-Straße (gegen 11:45 Uhr) ging schon der nächste Alarm ein: Eine automatische Brandmeldeanlage schlug in der Straße „Im Gefierth“ an. Dieser Einsatz stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus. Ein Druckknopfmelder wurde wohl durch unbekannte Personen gedrückt. (dr)