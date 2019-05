Liebeslieder für Europa

The Slags rockten in den 90ern, was das Zeug hielt. Ins Bürgerhaus kommen sie mit leichtem Gepäck, präsentieren biografische Songs mit reduziertem Instrumentarium.

Dreieich – Uta Zapf freut sich schon. „Das wird ein schönes, buntes Fest“, sagt die ehemalige Bundestagsabgeordnete der SPD. „Lovesongs für Europa“ – der Titel der Veranstaltung transportiert die Botschaft, um die es den Organisatoren am Samstag, 11. VON FRANK MAHN

Mai, im Sprendlinger Bürgerhaus geht. Von 16 bis 22 Uhr erwartet die Besucher im Foyer ein feines Musikprogramm von Künstlern aus Dreieich und Umgebung. Dazu gibt es zwei Wochen vor dem Wahltermin (26. Mai) Informationen über Europa, aber keine Angst: „Es werden keine langen Reden geschwungen“, versichert Uta Zapf.

Die Sozialdemokratin hat den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt. Zapf weiß, welch ein hohes Gut Frieden ist. Genau dafür sei Europa ein Garant. Ebenso für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Liberalität. Um das zu unterstreichen, hat die 78-Jährige, die von 1990 bis 2013 Abgeordnete im Bundestag war, die Initiative ergriffen. Sie hat, mit Ausnahme der AfD, die Parteien angesprochen, die bei der Europawahl antreten. „Und keine hat gezögert“, berichtet Zapf. Unter dem Motto „Wir lieben Europa und wir kämpfen für ein demokratisches, soziales und starkes Europa“ haben sich SPD, CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler zusammengetan, um Werbung für Europa zu machen. Mit im Boot ist die Europa-Union. Zu sehen ist an diesem Tag die Wanderausstellung „Europa! Unsere Zukunft“ über die Entwicklung und Bedeutung der EU. Sie liefert zudem Wissenswertes über Mitgliedsstaaten, zum Beispiel über deren Budgets.

Ein halbes Dutzend Bands und Singer/Songwriter ist beim Festival dabei und tritt ohne Gage auf. Bei freiem Eintritt können die Besucher Musik von The Slags, Candyjane, Wolf-Schubert K. mit Family & Friends, Tom Ripphahn, Bijan James und vom Musikprojekt „Grenzenlos“ genießen. Die Organisatoren hoffen natürlich, dass sie über die Musik auch viele junge Menschen erreichen. Deshalb rühren sie auch die Werbetrommel in den drei weiterführenden Schulen.

Für Kaffee und Kuchen, kalte Getränke und kleine Speisen ist gesorgt. Wenn das Wetter mitspielt, wird das Fest am Bürgerhaus unter freiem Himmel gefeiert. Für den europäischen Gedanken machen sich stark:

Candyjane

Die Band steht für Folk-, Blues- und Countrymusik und hat ihren ganz eigenen Sound kreiert, mit teils traditionellen Songs, aber auch mit Eigenkompositionen.

Bijan James

Bei manchem Zuhörer wecken die Stücke Erinnerungen an den irischen Sänger Damien Rice. Die Band des Dreieicher Songwriters spielt altes und neues Material in einem klassischen rastlos-melancholischen Sound.

Tom Ripphahn

Der Singer/Songwriter alias Hands on the wheel war bereits in den 90ern unterwegs, tourte europaweit mit Bob Dylan und Joe Cocker. Er ist musikalisch irgendwo zwischen Rock, Blues, Country und Folk zu Hause.

The Slags

In den 90er Jahren galten The Slags als eine der besten Rock-Frauenbands Deutschlands. Im Bürgerhaus spielen die Slags nun zu dritt, unterstützt von Daniel Schröter am Bass, eine Sammlung biografischer Songs mit reduziertem Instrumentarium.

Wolf Schubert-K.

Der Dreieicher tritt mit Bine Morgenstern (von den Slags) und Daniel Tochtermann auf. Seine Musik ist eine Mischung aus Folkballaden, Country- und Gospelsongs.

„Grenzenlos“

Das Projekt kam durch das Netzwerk Flüchtlingshilfe zustande. Seit Herbst 2016 kommen Leute aus unterschiedlichen Ländern in der Musikschule zusammen.