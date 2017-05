Kaninchen Lilly sucht Garten und Artgenossen

Dreieich - Sie ist schwarz-weiß, zutraulich und verschmust: Kaninchen Lilly, ein Deutscher Rieseschecke, sucht ein neues Zuhause. Die Vergangenheit der putzigen Kaninchendame, die etwa ein Jahr alt ist, ist alles andere als rosig.

Der Verein Artgerecht Tierschutz, geht davon aus, dass sie von ihren früheren Besitzern misshandelt worden ist. Die Kaninchendame ist heute aber verschmust und zutraulich. Lilly hatte bisher keinen Kontakt zu Artgenossen, nur zu Menschen. In ihrem aktuellen Heim kommt sie zum Kuscheln aufs Sofa, die Tiervermittlung sucht aber ein neues Heim mit großem Außengehege oder Garten für sie. Darin kann Lilly flitzen, toben, springen und ihren Bewegungsdrang ausleben – am liebsten mit anderen Kaninchen. Momentan ist Lilly in Neu-Isenburg untergebracht. Wer sich in sie verguckt hat, erreicht Katrin Rose vom Verein Artgerecht unter der Rufnummer 06103/2002780. (jrd)