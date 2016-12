Linke: Stadt hat schlecht informiert

Probleme in der Bücherei

Dreieich - Natascha Bingenheimer ist unzufrieden mit der städtischen Informationspolitik in Hinblick auf die Stadtbücherei in Sprendlingen. Wie berichtet, war die Hauptstelle in der Fichtestraße wegen eines EDV-Problems gut zwei Wochen geschlossen.

Seit gestern läuft der Betrieb wieder. Die Zentrale der Bücherei sei eine renommierte und sehr stark frequentierte Einrichtung, meint die Fraktionsvorsitzende der Linken. „Umso enttäuschter waren die Nutzer, dass sie seit 8. Dezember vor verschlossenen Türen standen“, so Bingenheimer. Die Stadt habe an jenem Tag eine Presseerklärung herausgegeben, in der eine zweitägige Schließung angekündigt worden sei. De facto sei die Bibliothek bis gestern für den Publikumsverkehr nicht erreichbar gewesen, moniert die Linke.

„Diese Informationspolitik war nicht ausreichend. Auch der Hinweis nicht, dass die ausgeliehenen Medien in anderen Dependancen abgegeben werden können“, kritisiert die Fraktionschefin. Ausdrücklicher Dank gebühre den Mitarbeitern der Bücherei, die im Hintergrund nun mit der Abarbeitung aufgelaufener Anträge beschäftigt seien. Sie hätten professionell und an vielen Stellen unbürokratisch reagiert.

„Weiter muss gefragt werden, welchen Hintergrund der technische Ausfall hatte, warum die Behebung so lange gedauert hat und wie künftig eine reibungslose Ausleihe und Rückgabe der Medien gewährleistet werden kann, damit sich ein Vorfall dieser Art nicht wiederholt. Dazu sollte die Stadt Stellung nehmen“, fordert Natascha Bingenheimer. (fm)

