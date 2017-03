Linke wollen Stromtankstelle

Dreieich - In einem Dringlichkeitsantrag an die Stadtverordnetenversammlung fordert die Linke eine Stromtankstelle in Dreieich. Die Stadt soll dafür das neue Bundesprogramm ausschöpfen.

Die nächsten öffentlichen Stromtankstellen befänden sich in Neu-Isenburg und in Dietzenbach. „Das ist zu wenig“, erklärt Fraktionschefin Natascha Bingenheimer. Sie verweist auf das Förderprogramm Ladeinfrastruktur, das Mittel in Höhe von zehn Millionen für Kommunen bereitstellt, um bis bis zu 2 500 Schnellladepunkte zu ermöglichen. Gefördert werden bis zu 40 Prozent der Kosten.

Die Linke regt an, das Programm für mindestens eine E-Ladestation in Dreieich zu nutzen. Nur durch eine ausgebaute Infrastruktur würden alternative Verkehrsmittel wirklich vorangebracht. Das sei auch im Interesse der hessischen Automobilbranche. So will Opel ein E-Auto in Serienproduktion bauen. Dabei gehe es auch um Arbeitsplätze. (hok)

