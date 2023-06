Lösung für Stadtgeflüster in Sprendlingen

Von: Nicole Jost

Noch wird umgebaut: Jalalle Chahboune (links) eröffnet auf der Frankfurter Straße ein Deli. Christoph Kubenz ist für die Kulinarik verantwortlich. © Jost

Die Türen des ehemaligen Stadtgeflüsters sind mit dicken Folien verhängt. Ein paar Baustellengeräusche dringen auf die Straße durch. Hier wird an einem neuen Treffpunkt für Sprendlingen gearbeitet: Am 2. September eröffnet Jalalle Chahboune mit seinen Geschäftspartnern Uwe Kappel und Dr. Dietrich von Stechow ein Deli.

Dreieich - Für die Dreieicher Innenstadt ist es eine kleine Katastrophe, als das Stadtgeflüster an der Frankfurter Straße Ende April schließt. Das Restaurant war eine Institution – hier kursierten die neuesten Nachrichten und Gerüchte: Stadtgeflüster eben. Gut, dass es es nicht dunkel bleibt und eine weitere Fassade trostlos wird.

Jalalle Chahboune hat viele Pläne: „Wir setzen ein Pop-up-Konzept um, dass wir mit so viel Flexibilität aufziehen, dass wir beweglich bleiben. Wir starten jetzt erst einmal mit einem All Day Brunch und werden zwischen 9.30 und 17 Uhr öffnen“, erklärt der erfahrene Gastronom, der in Frankfurt auch den City-Beach und die City Alm betreibt, zwei Kahuna Poké Bowls Läden, das Restaurant TenOTwelve und die Cocktailbar White Rabbit.

Ein Dreieicher Junge

Jalalle Chahboune ist, wie er selbst sagt, „ein Dreieicher Junge“. Er ist in Sprendlingen aufgewachsen, hat die Schiller- und die Weibelfeldschule besucht. „Ich glaube an den Standort und wir wollen die Dreieicher Bedürfnisse auffangen“, betont er. Der Außenbezirk von Frankfurt sei sehr attraktiv und gerade nach Corona eine echte Chance. Das Deli soll ein Laden für jeden Tag werden, eine Gastronomie, wo es Stullen zum Mitnehmen gibt, Bowls, Eierspeisen, selbst gemachte Marmeladen und Pancakes. Dazu verspricht der Ideengeber einen herausragenden Kaffee, der eigens in Zusammenarbeit mit einer Frankfurter Kaffee-Boutique entwickelt wurde. Für Mittags ist an zwei wechselnde Gerichte gedacht, dazu Bowls und Burger und das alles zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das Angebot soll niemanden ausschließen: Es wird vegane, vegetarische Speisen geben und Fleisch wird ebenfalls serviert. Die Kunden können gemütlich im Laden essen, alles ist auch zum Mitnehmen verfügbar. Dabei setzt Chahboune auf Nachhaltigkeit und bietet Mehrwegverpackungen für das Essen an. Das reine Tagesgeschäft muss nicht für immer so bleiben. Der Gastronom will erst mal sehen, wie es läuft. Eine Erweiterung auf die Abendstunden sei sehr gut denkbar, wenn die Nachfrage da ist. Catering für Firmen, die einen Mittagstisch bestellen wollen oder eine Veranstaltung haben, ist möglich.

Hell und freundlich

Das Innenleben der Gastronomie wird sich verändern. Hell, freundlich, mit viel Aufenthaltsqualität. „Wir haben uns lange damit beschäftigt. Wir wollen einen sehr puristischen und klaren Stil. Wir werden ein paar Akzente setzen, vielleicht mit ein paar Retro-Möbeln, aber wir wollen eine ruhige Atmosphäre schaffen. Einen Ort, an dem man sich trifft und mal runterkommt und zusammen sitzt und lecker isst“, erklärt Chahboune, der die Pforten schon Mitte August für ein sogenanntes Soft-Opening öffnen möchte. So hat sein Team Zeit, sich ein bisschen einzuarbeiten, bis Anfang September die große Einweihung gefeiert wird.

Eigentlich ist es einem Zufall zu verdanken, dass die Gastronomie auf der Frankfurter Straße so schnell wiederbelebt wird. Chahboune ist Kunde bei SleevesUp, der Co-Working-Fläche in Dreieich. Dort wurde er von Standort-Leiterin Katja Müller mit Melanie Großmann, Leiterin der Dreieicher Wirtschaftsförderung, bekannt gemacht. „Eigentlich hatte ich eine Veranstaltung mit der Stadt im Sinn, aber dann haben wir die Kontakte zu dem Immobilienbesitzer des ehemaligen Stadtgeflüsters hergestellt“, ist Großmann froh, dass Sprendlingen keinen weiteren Leerstand bekommt. Sie freut sich auch, dass das Deli in Dreieich eine Herzensangelegenheit für Jalalle Chahboune ist. Das schätzt auch Bürgermeister Martin Burlon: „Schön, dass sich ein Dreieicher für unsere Innenstadt engagiert“, sagt der Rathauschef. Den Namen des neuen Delis will Chahboune noch nicht verraten: „Das wird eine Überraschung!“

