Magistrat begrüßt baldige Fahrbahn-Sanierung

Dreieich - Der Magistrat freut sich über die Ankündigung des hessischen Verkehrsministers Tarek A-Wazir zur Sanierung der Fahrbahndecke der A 661.

Die Stadt hatte bereits im Frühjahr 2016 einen Vorstoß in Wiesbaden unternommen und um geeignete Maßnahmen zur Lärmreduzierung der Autobahn im Bereich Dreieich gebeten. In der Antwort des Staatssekretärs Mathias Samson von April 2016 wurde die Deckensanierung in Fahrtrichtung Norden für das Jahr 2017 in Aussicht gestellt. Erster Stadtrat Martin Burlon zeigt sich froh, dass das Verkehrsministerium seine damals gegebene Zusage nunmehr zeitnah nach dem Ende der Winterperiode umsetzt. „Uns wurde zudem im Rahmen der Sanierung der Einbau eines entsprechenden Asphaltbelages zugesagt, der eine Lärmreduzierung von bis zu vier Dezibel herbeiführt“, erklärt er.

Die beschädigte Fahrbahn Richtung Norden sei als einer der Lärm verursachenden Faktoren ins Visier geraten, da die schadhaften Stellen zusätzliche Geräusche verursachen. Des Weiteren bleibe das Ergebnis der seinerzeit ebenfalls zugesagten neuen Lärmberechnung auf Basis der nunmehr endlich vorliegenden aktuellen Verkehrszahlen abzuwarten. Diese soll nach Informationen des Magistrats aus dem Verkehrsministerium noch vor Ostern vorliegen.

Der Erste Stadtrat steht nach eigenen Angaben auch wieder in einem intensiveren Austausch mit Vertretern der Bürgerinitiative sowie dem seitens des Magistrats hinzugezogenen Prof. Dr. Klaus Habermehl von der Hochschule Darmstadt. Man sei sich einig, dass die anstehenden Maßnahmen intensiv begleitet werden und insbesondere das Ergebnis der Berechnung gemeinsam betrachtet werden müsse, um dann zu entscheiden, ob weitergehende Maßnahmen erforderlich sind. (hok)

