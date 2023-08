„Mäxche“ und die Wunderkinder

Von: Frank Mahn

Energiegeladen und stimmgewaltig: Max Mutzke und seine Band haben den Burggarten wieder einmal gerockt. Diesmal mit Unterstützung zweier fantastischer Jazz-Jungspunde. © strohfeldt

Das Glück ist mit den Tüchtigen. Gerade noch rechtzeitig reißt am Mittwochabend der Himmel auf und zeigt sich in strahlendem Blau. Die Bühne ist trocken und frei für Max Mutzke mit seiner Band. Das Publikum frisst dem Sänger und Songwriter, längst einer der Publikumslieblinge bei den Burgfestspielen Dreieichenhain, vom ersten Ton an aus der Hand und gibt gleich beim Opener den Chor. Und gerät während des Konzerts immer wieder in helle Verzückung – nicht nur wegen Mutzkes ausdrucksstarker Stimme und seines Charismas. Zwei musikalische Wunderkinder drücken dem Abend ihren unverwechselbaren Stempel auf.

Dreieich - Es hätte anders kommen können. Zwei Stunden vor dem geplanten Konzertbeginn ist der Dauerregen in heftige Güsse übergegangen, dazu gesellen sich heftige Windböen. Die Hauptsicherung fliegt raus, der Soundcheck muss unterbrochen werden. Das treibt auch dem mit allen Open-Air-Wassern gewaschenen Festspielchef Benjamin Halberstadt die Sorgenfalten auf die Stirn. Unermüdlich schieben Helfer Wasser von der Bühne, suchen, finden und beheben den Fehler, der die Technik lahmlegte. Der Kraftakt gelingt, die Party kann beginnen. Und es wird eine denkwürdige. Mutzke („Wir haben zwischenzeitlich nicht geglaubt, dass wir heute spielen können“) grooved, swingt und rockt sich mit „Gute Geschichten“ und „Lovers in Crime“ rein.

Wiederholungstäter

Weil er sehr stark vermutet, dass in den Zuhörerreihen Wiederholungstäter aus dem Vorjahr sitzen, bittet der Schwarzwälder um Verständnis. Die Setlist ist nämlich bis auf wenige Ausnahmen identisch, weil das nächste Album noch in Arbeit ist. Mutzke hat sich was einfallen lassen, damit’s anders klingt und kündigt eine große Veränderung an. Und die hat’s in sich. Der Bandleader hat die „Jakobs Brothers“ mitgebracht, „zwei junge Typen, die „der heiße Scheiß im Jazz“ sind. „Und auch wenn sie aussehen wie 16. Das täuscht. Sie sind zwölf!“

Tatsächlich sind die Ausnahmetalente keine Brüder, heißen aber beide Jakob. Der eine Manz mit Nachnamen, der andere Bänsch. Schon beim ersten Saxofonsolo des 22-jährigen Manz können die Besucher kaum fassen, was der junge Mann da an Virtuosität und Leidenschaft abliefert. Und auch Bänsch, gerade mal 20, bedient Trompete und Flügelhorn, als wären ihm die Instrumente in die Wiege gelegt worden. Die beiden Jazz-Jungspunde haben auch eigene Bands und sind preisgekrönt. Ihre Soloeinlagen sind schlicht brillant und gemeinsam unterlegen sie den Pop-, Funk- und Soulsound Mutzkes mit einem satten Klangteppich. Der empfindet es, wie er sagt, als große Ehre, mit den beiden Hochbegabten auf der Bühne zu stehen.

Mutzke-Universum

Die oben haben Spaß, die im Auditorium erst recht. Gemeinsam tauchen Band und Fans ins Mutzke-Universum ein. „Giganten“, „Dieselbe Sonne“, „Einfach Astronaut“, „Welt hinter Glas“ und natürlich „Can’t wait until tonight“, mit dem er vor 20 Jahren bundesweit bekannt wurde: Das „Mäxche“, wie ihn Rosi und Uschi (alias Henny Nachtsheim und Gerd Knebel) in der Ansage zärtlich nennen, hat alles im Griff und spielt auf gewohnt charmante Weise mit dem Publikum. Leise wird es beim traurig-schönen „Wenn ich mal nicht mehr da bin“, ehe es mit „Immer Sommer“ und „Beste Idee“ wieder funky wird. Zeit für Zärtlichkeit ist auch beim Finale eines furiosen Abends: Bei „Nimmst Du mich in den Arm“ rücken die Leute zusammen, Paare herzen und küssen sich. Auch davon kann man ja nie genug bekommen.

