Spitze in der Region

Der Pharmahersteller Biotest ist mit 1 100 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Stadt und einer der besten Gewerbesteuerzahler. Die Nachricht, dass ein Verkauf an einen chinesischen Investor geplant ist, hat nicht nur die Belegschaft aufgeschreckt. Auch im Rathaus verfolgt man die Entwicklung mit Argusaugen. Das Bild zeigt die neue Produktionsstätte, die 2020 in Betrieb gehen soll.

Dreieich - Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 2015 haben sie mit mehr als 50 Millionen Euro einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Im hessenweiten Ranking bedeutet das Platz elf. Von Frank Mahn

Dreieich liegt damit vor deutlich größeren Städten wie Gießen, Rüsselsheim und Fulda. Zu dem Rekordergebnis hätten zwar in erster Linie Nachzahlungen von verschiedenen Unternehmen für die vergangenen Jahre beigetragen, konstatiert die städtische Wirtschaftsförderung in ihrem aktuellen Tätigkeitsbericht. Es sei aber auch auf zahlreiche Neuansiedlungen und Gründungen von Unternehmen zurückzuführen, so Fachbereichsleiterin Renate Krause. Bürgermeister Dieter Zimmer geht auch für 2016 von sehr guten Einnahmen aus. 40 Millionen Euro Gewerbesteuer hat er als Kämmerer im Etat veranschlagt, tatsächlich werden es wohl zirka sechs Millionen mehr. Zu verdanken ist’s der Nachzahlung, die ein Unternehmen leisten muss. Die Zahlen stützen die Aussage aus dem Rathaus, Dreieich sei einer der erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte der Region. Weiterer Beleg: Seit 2001 hat sich die Anzahl der IHK-zugehörigen Unternehmen um mehr als ein Drittel erhöht. Inzwischen sind rund 4 200 Betriebe in Dreieich ansässig, mehr als in jeder anderen Kommune im Landkreis Offenbach.

Für die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung ist die Pflege und Entwicklung der ansässigen Unternehmen die wichtigste als auch zeitintensivste Aufgabe. 66 Firmen haben Krause und ihr Kollege Torsten Gröb im vergangenen Jahr besucht, um zu erfahren, ob und wo die Entscheidungsträger der Schuh drückt. Ob es um Werbemaßnahmen, Nutzungsänderungen oder die Pflege des öffentlichen Raums geht, die Wirtschaftsförderung versucht in Zusammenarbeit mit anderen Bereichen der Verwaltung und weiteren Akteuren Lösungen im Sinne der Unternehmen zu finden.

In besonders engem Kontakt standen die Mitarbeiter im vergangenen Jahr mit den Verantwortlichen der Biotest AG und der MHK Group, zwei der größten Arbeitgeber und Steuerzahler in der Stadt. Der Pharmahersteller, der möglicherweise demnächst an eine chinesische Investorengruppe verkauft wird (wir berichteten), baut in Dreieichenhain unter anderem eine neue Produktionsstätte, während der Küchen- und Möbelhändler im Sprendlinger Norden eine Europazentrale hochzieht – beides für Dreieich Projekte von außergewöhnlicher Dimension.

Lesen Sie dazu auch: Biotest: „Der Investor kauft Perspektive“ Interessenten den Standort schmackhaft machen und von den Vorteilen überzeugen – dabei spielt auch das IHK-Siegel „Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ eine Rolle. Die IHK hat’s der Stadt 2015 verliehen. Renate Krause und ihr Team haben im vergangenen Jahr 90 Anfragen von ansiedlungswilligen Betrieben bearbeitet. Um sie bedienen zu können, braucht es als Grundvoraussetzung Flächen. Da die Stadt selbst kaum eigene Gewerbeflächen besitzt, kooperiert die Wirtschaftsförderung mit den Anbietern von mehr als 50 verfügbaren Grundstücken, Büro-, Lager- und Ladenflächen in Dreieich. Auf diese Weise hat sich der Büroleerstand in den vergangenen sechs Jahren um mehr als 10 000 Quadratmeter reduziert. Als größte Neuansiedlung konnte 2016 die Immucor Medizinische Diagnostik GmbH aus Rödermark an Land gezogen werden. Die Firma hat für ihre 90 Mitarbeiter mehr als 2 000 Quadratmeter Büro- und Laborfläche im Sprendlinger Gewerbegebiet angemietet.

„Problemkind“ sei das Gewerbegebiet Sprendlingen Ost, wie Torsten Gröb sagt. Das Image des rund 46 Hektar großen Gebiets prägen in weiten Teilen unzählige Textil-Importfirmen aus Asien. 30 unter einem Dach sind keine Seltenheit. Vor den Gebäuden stapeln sich Kartons, die Präsentation der Waren schreckt ab, Fassaden sind in trostlosem Zustand. Gemeinsam mit Eigentümern will die Stadt gegensteuern und eine Aufwertung des Areals vorantreiben. Dazu wurde ein neuer Bebauungsplan aufgelegt, der seit 2016 gültig ist. Er soll weiteren Wildwuchs unterbinden und lässt eine Mischung aus Gewerbe, Dienstleistern, Handwerkern und eine Nachverdichtung zu. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Aufstocken.