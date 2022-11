Mehr Sicherheit für Dreieicher Schulkinder

Von: Frank Mahn

Teilen

Risse in der Fahrbahndecke der Poststraße wurden diese Woche beseitigt. An dieser Stelle sorgt in Kürze ein Zebrastreifen für mehr Sicherheit. © britsch

Das Überqueren der Poststraße im Dreieicher Stadtteil Sprendlingen wird für die Kinder der Grundschule am Hengstbach in Kürze wieder sicherer. Die Stadt richtet dort einen Fußgängerüberweg ein. Den gab es bis vor ein paar Wochen – in Form eines provisorischen Zebrastreifens in Gelb. Er war aufgebracht worden, weil während der zweijährigen Sanierung der August-Bebel-Straße viele Autofahrer die Poststraße als Abkürzung nutzten.

Dreieich - Doch mit dem Abschluss der Arbeiten und der Aufhebung der Sperrung hatte ihn die ausführende Baufirma über Nacht entfernt. Sehr zum Ärger vieler Eltern und der Schulleitung, die um die Sicherheit der Kinder fürchten.

Der Protest zeigte Wirkung. Die Stadt handelte rasch und nahm Verkehrszählungen in der Spitzenzeit morgens vor. Ergebnis: Das Fahrzeugaufkommen ist so hoch, dass die Voraussetzungen für die Einrichtung eines dauerhaften Überwegs erfüllt sind.

Damit wurde vor Kurzem begonnen. Was auf wenig Aufwand schließen lässt, dauert länger als gedacht. „Es fehlen noch Teile“, sagt Karin Eisenhauer, Fachbereichsleiterin Bürger und Ordnung. Denn: Ein Zebrastreifen muss – wichtig gerade in der dunklen Jahreszeit – ordentlich ausgeleuchtet sein. Der Laternenmast steht inzwischen, auf Ausleger und Leuchtmittel wartet die Stadt noch. Derweil ist die schadhafte Fahrbahndecke an der Stelle erneuert worden. „Da waren Risse drin“, erklärt Eisenhauer. Sie hofft, dass der Überweg in wenigen Wochen fertiggestellt ist. fm