Mehrere tausend Dreieicher feiern Geburtstag „ihres“ Bürgerhauses

Von: Frank Mahn, Nicole Jost

Teilen

So was hatte Dreieich noch nicht gesehen: Ein Mann und ein Roboter, Mensch und Maschine. Martin Riedel zeigt bei seinem Programm „RoboPole“ artistische Höchstleistungen. © strohfeldt

Was für eine geniale Sause: Es ist ein Kommen und Gehen am Samstag rund um das Bürgerhaus. Mehrere tausend Dreieicher wollen das Fest zum 50. Geburtstag der Kulturinstitution nicht verpassen – und sie tun gut daran: Benjamin Halberstadt und sein Team fahren ein Programm auf, das einen Vergleich mit größeren Städten nicht scheuen muss. Die Besucher können zwischen zwei Bühnen pendeln, es gibt Musik, Tanz, Comedy, Popkabarett, Artistik, waghalsige Akrobatik, Filmvorführungen, Zauberei, Walking Acts – der Unterhaltungsfaktor ist riesig.

Dreieich - Überall schaut man in zufriedene Gesichter. Mancher, der nur mal kurz vorbeischauen wollte, bleibt bis zum Abend. Nicht zuletzt sorgt das breitgefächerte kulinarische Angebot dafür, dass viele beim Quatschen mit Freunden und Bekannten die Zeit vergessen.

Eingebettet in die 50-Jahre-Party ist das Spielfest des Kinderschutzbundes im Bürgerpark. Dort geht es zu wie in einem Taubenschlag. Überall wird an großen Tischen gemalt und gewerkelt. Würde man das Geschehen mit einer Kameradrohne filmen, es würde an ein Wimmelbild erinnern.

Apropos: Eigentlich sollte eine Drohnen-Lightshow der krönende Höhepunkt des Festes werden. Doch Halberstadt musste kurzfristig umdisponieren, denn das Luftfahrt-Bundesamt in Braunschweig hätte dafür grünes Licht geben müssen. Doch die Behörde hat Personalprobleme und kommt mit der Genehmigung der Anfragen nicht hinterher. Vielleicht ist das Ersatzprogramm sogar noch besser: Etwa 800 Besucher staunen bei einer 25-minütigen Lasershow Bauklötze und lassen den leichten Regen an sich abperlen. Ansonsten aber erweist sich Petrus als Bürgerhaus-Fan und beschert Veranstalter und Gästen einen ungetrübten „Feiertag“. Der klingt schließlich mit einer Techno-Party im Basement aus, bei der DJs des Dreieicher Vereins YouGen bis in die Nacht auflegen.

Viele Dreieicher – das wird am Samstag deutlich – haben eine innige Beziehung zu „ihrem“ Bürgerhaus. Nicht nur Bürgermeister Martin Burlon hat hier Abiball gefeiert und als Kind auf der Bühne getanzt. „Meine schönste Erinnerung ist die Kinder- und Jugenddisco mit Penny Lane. Das war eine große Nummer, die haben mein Vater und mein Bruder organisiert und ich habe mit 400 Kindern getanzt. Das war echt eine coole Sache“, erinnert sich Christoph Knittel. Die Verbindung zwischen den Familien Halberstadt und Knittel ist bis heute eng. Immer wenn es um Bühnentechnik bei Veranstaltungen des SV Dreieichenhain geht, ist Benjamin Halberstadt der erste Ansprechpartner für den SVD-Vorsitzenden.

Karin Siegmann verbringt etliche Abende im großen Saal. „Wir haben drei Abonnements – Kabarett, Comedy und Andere Töne. Benjamin Halberstadt hat uns schon mal gefragt, ob wir eigentlich keinen Fernseher haben“, erzählt Siegmann lachend. Auch beruflich hat sie im Bürgerhaus schon etliche Veranstaltungen organisiert, von den Internationalen Frauentagen bis zu den „Dreieicher Rosen“ anlässlich des Frauenbüro-Jubiläums.

Kai Maas, Schulleiter in Offenbach, kann die Begegnungen mit dem Bürgerhaus nicht mehr zählen, so viele sind es: „Ich bin zwei Straßen von hier aufgewachsen, ich war selbst hier oft im Kindertheater. Später war ich mit meinen Kindern im Kindertheater und als Feuerwehrmann habe ich so viele Brandschutzdienste im Haus geleistet, dass ich nicht mehr weiß, wie viele Theaterstücke ich aus der hintersten Perspektive gesehen habe“, erzählt der Sprendlinger. In besonderer Erinnerung sind ihm auch die Backstage-Begegnungen mit den Künstlern: „Ob Badesalz oder Eckart von Hirschhausen, das war schon immer ein Erlebnis!“

Andrea Hansen, Götzenhainerin und Chefarztsekretärin, lebt seit sieben Jahren in Dreieich. Das Bürgerhaus als kulturelle Anlaufstelle hat sie früh entdeckt. Vergangenes Jahr stand sie beim Tag der Vereine zum ersten Mal mit ihrer Zumbagruppe selbst auf der Bühne. Sie hat von 2019 auf 2020 ein schönes Silvesterfest im Saal erlebt und sie kennt das Haus auch noch in einer seiner vielen anderen Funktionen: „Ich komme regelmäßig zum Blutspendetermin hierher.“

Von Frank Mahn Und Nicole Jost

Die drei Slapstick-Akrobaten der Company Satchok lieferten eine hinreißende Performance ab. © strohfeldt

Diese außerirdisch anmutenden Gestalten trieben ihren Schabernack mit den Besuchern. © tynan

Im Bürgerpark hatte der Kinderschutzbund sein Spielfest organisiert. Zahlreiche Familien kamen, die Kinder hatten jede Menge Spaß. © tynan

Die Musik von Las Karamba geht in die Beine. Der Mix aus Son, Cha-Cha-Cha, Salsa und anderen Stilrichtungen ist ideal zum Tanzen. © tynan

Simsalabim: Der Comedian Archie Clapp zauberte mit Kindern aus dem Publikum. © strohfeldt

Beim furiosen Küchenzirkus gerieten nicht nur die kleinen Besucher ins Staunen. © strohfeldt