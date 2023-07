Michael Mittermeier bei den Burgfestspielen

Von: Frank Mahn

Beglückte seine Fans zum ersten Mal im Burggarten: Comedian Michael Mittermeier. © strohfeldt

So ein Abend mit dem „Michl“ ist nichts für Zartbesaitete. Der Bayer haut gerne mal Kraftausdrücke raus und sagt, was aus seiner Sicht gesagt werden muss. Tabus kennt Michael Mittermeier auf der Bühne nicht. Für seine beiden ausverkauften Gastspiele bei den Burgfestspielen Dreieichenhain bleibt festzuhalten: Der Mann ist ein großartiger Comedian, der sein Publikum gut zwei Stunden glänzend unterhält – auch wenn weniger manchmal ein bisschen mehr gewesen wäre.

Dreieich - Zum Beispiel beim Dialog mit Besuchern aus Wixhausen, der überstrapaziert wird. Doch so manche Geistesblitze in dem Kontext sind bestechend. So fragt sich der Comedian, ob die Feuerwehr in besagtem Ort Brände wohl mit einer riesigen Peniskanone à la Till Lindemann löscht. Überhaupt Rammstein. Über die angeblichen Gepflogenheiten des Sängers („Das ist natürlich keine Vorverurteilung“) kann Mittermeier nur den Kopf schütteln. „Ich bin seit 37 Jahren auf Tournee, aber ich habe in der Pause noch nie das Bedürfnis gehabt, einen Lift zu benutzen.“

Tagtäglicher Wahnsinn

Mittermeier arbeitet sich an dem ganzen Wahnsinn ab, mit dem wir tagtäglich konfrontiert werden (oder er). Den Kriegstreiber Putin würde er gerne nach „Love Island“ verbannen. Die Dokusoap mit ihren „Wimperellas“ hat’s Mittermeier angetan, natürlich rein aus „beruflichen Gründen“. Was die geplante Legalisierung von Cannabis angeht, steht für ihn fest: „Das machen die vor allem für sich selbst.“ Er hat’s natürlich schon ausprobiert „und 25 Gramm an einem Tag weggeraucht“. Im Garten traf er dann den Osterhasen und Pumuckl. Und das alles an Karfreitag.

Allergrößter Influencer

Zwischendrin wird’s hin und wieder flach, etwa wenn bei der Story über die Darmspiegelung aus Propofol Popovoll wird. Solche Durchhänger macht er aber spielend wett. Jesus sei für ihn der allergrößte Influencer gewesen – „leider hatte er nur zwölf Follower“. Komik und Ernsthaftigkeit vermischen sich bei einem sehr intimen Thema. „Meine Frau und ich hatten vier Totgeburten.“ Er brauche Humor, um die Dunkelheit zu vertreiben, sagt er. Tabus sind seine Sache nicht, auch wenn mancher im Publikum schwer schlucken muss.

