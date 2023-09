Mit Fahrradstraße mehr Sicherheit für Dreieicher Schüler

Von: Frank Mahn

Auf einer Länge von 2,5 Kilometern soll die Fahrradstraße vom Kreisel am Hainer Weg bis zum Rathaus verlaufen. © -

Vor fast fünf Jahren ist in Dreieich Hessens längste Fahrradstraße eröffnet worden. Auf 2,8 Kilometern verläuft sie zwischen dem Buchschlager Bahnhof und der Sprendlinger Innenstadt. Inzwischen ist auf Beschluss der Stadtverordneten vom September 2021 eine zweite in Planung, von der vor allem auch Schüler profitieren sollen. Dafür ist nun die Bürgerbeteiligung gestartet.

Dreieich - Die untersuchte Verbindung zwischen den Stadtteilen Sprendlingen, Dreieichenhain und Götzenhain führt auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometern ab dem Rathaus über die Schulstraße, unterquert die Autobahnbrücke und verläuft weiter in die Philipp-Holzmann-Straße und Kennedy-Straße bis zum Neurothweg und endet am Kreisverkehr am Hainer Weg.

Die Konzeptplanung für die Fahrradstraße ist nach Angaben des Magistrats derzeit in vollem Gange. Dabei sollen auch Anregungen und Ideen aus der Bevölkerung berücksichtigt werden, „um das Projekt bestmöglich zu gestalten“, wie es aus dem Rathaus heißt. Eine Online-Beteiligung ist ab sofort bis zum 26. September auf der städtischen Website dreieich.de eingerichtet.

Kritik oder Lob können die Dreieicher auch beim Wochenmarkt in Sprendlingen auf dem Dr.-Walter-Lübcke-Platz am Samstag, 23. September, ab 9 Uhr loswerden. Dann stehen Ansprechpartner aus dem Fachbereich Planung und Bau sowie des beauftragten Planungsbüros für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die Anregung für eine weitere Fahrradstraße kam vom Runden Tisch Radverkehr, dem unter anderem Vertreter der Fraktionen, der Stadt und des ADFC angehören. Die Verbindung soll den Radverkehr zwischen den Stadtteilen sicherer machen; insbesondere für die zahlreichen Jugendlichen, die zu den weiterführenden Schulen in Sprendlingen fahren.

Nach Abschluss der Bürgerbeteiligung wird die Planung finalisiert und in den politischen Gremien der Stadt vorgestellt. Erst dann erfolge der Beschluss zur Beauftragung von konkreten Maßnahmen zur Einrichtung einer zweiten Fahrradstraße, versichert der Magistrat. fm