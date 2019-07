Mohamed Razik gewinnt Hitzeläufe

Dreieich – Der 38. Dreieich-Waldlauf litt etwas unter den extrem hohen Temperaturen. Das war sicherlich mit ein Grund, dass die Teilnehmerzahl mit 211 nicht an die des Vorjahres heranreichte; damals waren es 244 Starter.

Dennoch zeigt sich das Organisationsteam der LG vom SV und TV Dreieichenhain und der SKG Sprendlingen sehr zufrieden. Pressesprecher Jürgen Dechert spricht von einer rundum gelungen Veranstaltung. „Kurzentschlossene haben dann vermutlich das Schwimmbad vorgezogen oder sind bereits im Urlaub“, so Dechert.

Rein sportlich gesehen brachte der 38. Dreieich-Waldlauf wieder mal eine dicke Überraschung: Denn erneut gewann ein Neuling beide Läufe auf fünf und zehn Kilometern – und dies sogar mit großem Vorsprung. Mohamed Razik von der LG Eintracht Frankfurt sicherte sich am Samstag zunächst beim 5-Kilometer-Lauf den Sieg, er kam nach 17:10 Minuten ins Ziel. Und fühlte sich noch „frisch“ genug, um eine Stunde später erneut an den Start zu gehen: Auch den Hauptlauf über die 10-Kilometer-Strecke gewann er in beachtlichen 36:12 Minuten.

Damit wiederholte Mohamed Razik den Doppelerfolg seines Vereinskameraden Abdelkabia Zaroval Aadel vom Vorjahr; auch wenn er an dessen Superzeiten nicht ganz anknüpfen konnte. Für Streckenrekorde waren die Bedingungen diesmal halt recht ungünstig – die Temperaturen, selbst im sonst so kühlen Wald, waren einfach zu hoch.

Angeboten wurden am Samstag sieben Wertungsläufe für Erwachsene, Kinder und Jugendliche über verschiedene Distanzen – von 1000 Metern bis zehn Kilometer. Im Schatten einer mächtigen Eiche saß die Dreieicherin Romy Walter, die für die SKG Sprendlingen startete. Doch ihre besondere Aufmerksamkeit galt erst einmal ihrer Tochter Helene. Die Achtjährige startete zum ersten Mal und wollte unbedingt nicht schlechter sein als ihre Mama – und die ist recht gut. Nach den letzten Tipps von Mama Romy, noch einem Schluck aus der Flasche und den Hinweisen, nicht zu schnell los zu rennen, ging es dann aus dem Schatten zur Startlinie.

Und dort war es richtig heiß. Der Lauf-Organisator Herbert Kajnath gab den Startschuss, alle rannten los und es staubte an manchen Stellen ganz schön. Helene kam als Sechste ins Ziel und war sich schnell sicher, dass ihre Mama besser sein würde. So war es auch: Romy Walter kam später als erste Frau beim 5-Kilometer-Volkslauf ins Ziel. Ihr dicht auf den Fersen Theresa Grau von der LG Dreieichenhain, die in der Klasse U20 die schnellste Jungläuferin war.

„Wir sind froh, dass trotz der Hitze alles so glatt läuft, und bedanken uns vor allem bei unserem Sponsor“, freute sich Kajnath. Der Dreieich-Waldlauf ist ein Wertungslauf des Pfungstädter Laufcup 2019.

Unter den Teilnehmern war auch Michael Welsch aus Waldsolms. Der Läufer leidet an epileptischen Anfällen und darf deshalb keine Fahrzeug mehr selbst lenken, aber er ist ein begeisterter Läufer. „Ich habe in der Woche nur noch drei bis vier Epilepsie-Anfälle, viel weniger als früher, das führe ich auf den Sport zurück“, sagt Welsch. Um am Dreieicher Lauf teilnehmen zu können, war er über drei Stunden mit Bahn und Bus unterwegs – und zurück nochmals dasselbe. „Ich stehe offen zu meiner Epilepsie und will anderen Mut machen“, betont er.

Die Platzierungen zwei und drei erzielten auf der 10-Kilometer-Strecke Martin Dröll (38.03 Minuten) und Roman Dobrowski (38:13), beide aus Frankfurt. Auf der 5-Kilometer-Strecke holte sich Raphael Gottweis vom SC Steinberg in 20:07 Minuten den zweiten Platz und Dritter wurde Salvatore Frisenna vom BSV Hanau in 20:23 Minuten.

Bei den Frauen blieben die ersten drei Plätze in Dreieicher Hand: Es siegte Romy Walter (SKG) in 24:13 Minuten vor Theresa Grau (24:23) und Annabel Rich (24:44; beide LG Dreieichenhain). Auf der 10-Kilometer-Distanz gelang bei den Frauen Tatjana Euler vom SC Hassia Dieburg in 42:17 Minuten der erste Platz.

Die Dreieicher Stadtmeistertitel auf der 10-Kilometer-Strecke holten sich Marija Rezic (51:31) und Marcus Lange in 39:21 Minuten. Bei den Junioren (MU18) gelang dies Noah Fremann in 58:19 Minuten.

Die kompletten Ergebnislisten gibt’s online. lfp

Infos im Internet

dreieichlauf.de