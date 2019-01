Vergessene Monatskarte sorgt für Zoff im Bus: Fahrgäste verärgert

Dreieich – Mangelnde Kulanz einem Schüler gegenüber – das wirft eine Leserin einer Busfahrerin der Linie 99 vor, die gestern Morgen von Langen nach Seligenstadt unterwegs war. Von Holger Klemm

Der Vorfall habe sich kurz nach 8 Uhr an der Haltestelle am Langener Krankenhaus ereignet, berichtet die Frau. Demnach habe ein Schüler, der am Langener Bahnhof eingestiegen und zur Weibelfeldschule unterwegs war, seine Monatskarte vergessen und nur Geld für ein innerörtliches Ticket dabei gehabt. Am Krankenhaus, der letzten Haltestelle in Langen, habe die Fahrerin den Jugendlichen aufgefordert, den Bus zu verlassen. Da der Junge dem nicht nachkommen wollte, sei das Fahrzeug mehrere Minuten bei offener Tür in der Kälte stehengeblieben.

Über die Vorgehensweise hätten sich nach Angaben der Frau andere Fahrgäste beschwert, die befürchteten, zu spät zur Arbeit zu kommen oder Anschlüsse wie den an die Dreieichbahn an der Haltestelle Weibelfeld zu verpassen. Schließlich habe sie selbst dem Jungen das Geld gegeben, damit dieser sich eine Fahrkarte nach Dreieich kaufen und der Bus seine Fahrt endlich fortsetzen konnte.

„Bei Erwachsenen verstehe ich so eine Vorgehensweise, aber nicht bei Kindern. Wir haben alle Kinder, die immer mal etwas vergessen“, ärgert sich die Frau, dass die Busfahrerin so uneinsichtig gewesen sei. Sie hätte dem Jungen ja sagen können, dass er bei seiner nächsten Fahrt zur Schule seine Karte vorzeigen sollte.

Andreas Maatz, Geschäftsführer der Kreisverkehrsgesellschaft, kann dagegen die Kritik an dem Verhalten der Busfahrerin nach einer ersten Sicht der Dinge nicht nachvollziehen. Auf Anfrage betonte er gestern Nachmittag, dass die Betreiber der Buslinien von der Kreisverkehrsgesellschaft angehalten seien, die Fahrkarten zu kontrollieren. Sonst würden viele schwarzfahren.

Im Falle der Linie 99, die von Langen über Dreieich, Dietzenbach und Jügesheim nach Seligenstadt fährt, sei die Firma Racktours aus Erlensee zuständig. „Das Unternehmen macht einen sehr guten Job“, betont Maatz, der sich mit Racktours in Verbindung gesetzt hat. Wer keine Fahrkarte habe, könne auch nicht mitfahren. Wenn der Schüler sein Ticket nicht vergessen hätte, wäre das Ganze nicht passiert, betont der Geschäftsführer. Er könne deshalb der Busfahrerin keinen Vorwurf machen. Eine Ausnahme sei da auch nicht möglich, da es sonst Nachahmer gebe. Den Ärger der Fahrgäste könne er verstehen, aber dafür sei nicht die Fahrerin verantwortlich gewesen.

