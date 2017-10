Musical-AG der Weibelfeldschule glänzt mit Aufführung

Dreieich - Der Einsatz in den vergangenen Monaten hat sich gelohnt. Die Mitglieder der Musical AG der Weibelfeldschule überzeugen mit „Das mechanische Herz“. Die letzte Aufführung steht am heutigen Freitag an. Ein Besuch lohnt sich. Von Manuel Schubert

Mit der Liebe ist es wie mit so vielen Dingen im Leben: Verbietet man sie, macht sie das nicht unbedingt weniger reizvoll. Sicher lebt nicht jeder pubertierende Teenager nach dem Leitsatz „Regeln sind da, um gebrochen zu werden“. Aber wer würde ernsthaft bestreiten wollen, dass das Unerlaubte hier und da einfach seinen Charme hat? Selbst Adam und Eva bekamen ja nur eine einzige Regel auferlegt. Der Ausgang ist bekannt.

Wenn dann auch noch Gefühle mit ins Spiel kommen, ist das Chaos meist perfekt. Die verbotene Liebe ist auch das Salz in der Suppe des Musiktheaters „Das mechanische Herz“, das die Musical-AG der Weibelfeldschule in dieser Woche an gleich vier Abenden in der eigenen Aula sehr professionell auf die Bühne bringt. Seit April haben die Schüler unter Anleitung von Regisseurin Sonja Kraushofer ihren Auftritt vorbereitet, auch in den Ferien wohlgemerkt. Herausgekommen ist ein mehr als zweieinhalbstündiges und durchaus bewegendes Werk über unerwiderte und unerlaubte Leidenschaft.

Im Auge des Gefühlsorkans bahnt sich der junge Jack seinen Weg durchs Leben, von Max Kohnen wunderbar gespielt als hibbeliger Strahlemann mit braunem Frack und Elvis-Tolle. In seiner Brust schlägt anstelle eines Herzens eine handelsübliche Kuckucksuhr, die schrullige Hebamme Doktor Madeleine (Caro Andrä) hat ihm den Apparat kurz nach der Geburt eingepflanzt und dabei drei goldene Regeln für sein Leben ausgesprochen. Erstens: niemals die Zeiger berühren. Zweitens: niemals wütend werden. Und drittens: niemals verlieben. Doch schnell wird klar: Er wird es ja doch tun.

Auf einer Bühne in Steampunk-Optik, mit Baustellengerüst, Europaletten, Plastikschläuchen und weißen Flattervorhängen, stolpert der mittlerweile jugendliche Jack also durch die aufregende weite Welt („So viele Menschen, und so herrlich gestresst!“) und ist nach einer kurzen Begegnung mit der Sängerin Miss Acacia (Miriam Rebenich) natürlich prompt über beide Ohren verknallt. Die zögert jedoch, schließlich läuft die Kuckucksuhr, die sich gut erkennbar unter dem weißen Hemd des Protagonisten abzeichnet, jedes Mal heiß, sobald der Träger zu starke Gefühle verspürt.

Aber warum leben, wenn man nie lieben kann?, fragt Jack, und bringt damit das Dilemma der ganzen Geschichte auf den Punkt. Und als auch noch sein schmieriger Widersacher Joe (Lenny Kalkof) auftritt und mit unfairen Tricks ebenfalls um die hübsche Sängerin buhlt, kommt eine zweite verbotene Emotion ins Spiel, die das künstliche Herz der Hauptfigur so bedrohlich und laut ticken lässt wie eine Bombe: Hass.

Das Musical geht zurück auf den Roman „Die Mechanik des Herzens“ (2012) von Mathias Malzieu, der auch schon als Vorlage für den Animationsfilm „Jack und das Kuckucksuhrherz“ (2013) diente. Der österreichische Autor Harald Buresch hat daraus eine Bühnenversion gegossen, die mit knackigen Dialogen ebenso zu überzeugen weiß wie mit einem guten Schuss Selbstironie. Als sich der französische Erfinder George (großartig: Juliane Spiecker) etwa auf eine Romanze mit zwei siamesischen Zwillingen (Michelle Lorenz, Celina Aponte) einlässt, schmettern die drei Patti Smiths „Because The Night“ - eine herrliche Anspielung auf das romantische Liebes-Duett, das natürlich in keinem Musical fehlen darf.

Und auch ein Seitenhieb auf den Aufführungsort ist im Skript vermerkt. Als Jack seinem ersten Schultag entgegenfiebert, um dort endlich das „wahre“ Leben kennenzulernen, heißt es: „Die Schule? Die weiß doch nichts von der Welt.“

Als musikalische Untermalung hat Buresch bekannte Pop-Songs in die Handlung eingewoben, die munter zwischen Achtzigern („Tainted Love“), Neunzigern („Creep“) und Moderne („Oops! I Did It Again“) hin- und herpendeln. Alle Darsteller sind in diesem kleinen Ensemble immer wieder auch als Sänger gefragt, begleitet einzig von Marcello Celona am Flügel. Die stärkste Stimme hat dabei ohne Frage Anna-Maria Pavlicek vorzuweisen, die in einer Doppelrolle als Jacks Mutter („True Colors“) und später als schräge Geisterbahnbesitzerin („Sweet Dreams“) gesanglich wie schauspielerisch glänzt, im besten Helena-Bonham-Carter-Stil.

Den positiven Gesamteindruck trüben nur zwei Kleinigkeiten: Dafür, dass die Mikrofone fast partout zu leise eingestellt sind, können die Darsteller aber genauso wenig wie für die Tatsache, dass - zumindest am Mittwochabend - fast die Hälfte aller Stühle leer bleibt. Die letzte Chance, die Aula, Am Trauben 17, vollzumachen gibt es heute um 19.30 Uhr.