Spekulationen um Pfarrzentrum: „Gewerbe ist nicht unser Antrieb“

Die Fläche der Räume auf dem Grundstück der Gemeinde in der Taunusstraße 47 umfasst gut 1000 Quadratmeter, das Grundstück ist mehr als 4000 Quadratmeter groß. Platz für andere Nutzungen ist also ausreichend vorhanden. Dabei komme aber nur eine „kirchenverträgliche“ Lösung infrage, hieß es am Dienstagabend.

Dreieich - Die von der Stadt aufs Gleis gesetzte Änderung des Bebauungsplans „Im Dietrichsroth Dreieichenhain“ sorgt bei Anwohnern des Quartiers für Verunsicherung und Protest. In der Diskussion ist auch das Pfarrzentrum von St. Marien in den Fokus gerückt. Von Frank Mahn

Darauf hat die Gemeinde mit einem Informationsabend reagiert, zu dem am Dienstag etwa 60 Leute kamen. Als die Stadt Ende Februar ihre Ideen zu einer Nachverdichtung vorstellte, gründete sich eine Initiative Dreieichenhain. Sie sorgt sich um die Lebensqualität. Ihre zentralen Forderungen: Für die Bebauung des ehemaligen BIK-Haus-Geländes – es ist für Sozialwohnungen vorgesehen – soll die maximale Bebauungshöhe von zwölfeinhalb auf neun Meter reduziert werden. Ein Dorn im Auge ist der Initiative zudem, dass die Fläche des katholischen Gemeindezentrums in der Taunusstraße als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden soll. Dadurch wäre eine teilweise gewerbliche Nutzung möglich. Die Kritiker des Bebauungsplanentwurfs drängen deshalb auf eine Ausweisung als reines Wohngebiet. In solchen sind gewerbliche Nutzungen nur in Ausnahmen möglich.

Weil nicht erst seit dem Abend im Februar Gerüchte über die künftige Nutzung des Kirchengeländes die Runde machen, ist die Gemeinde nun in die Offensive gegangen. Hans-Theo Burtscheidt und Ralf Jahnke, beide Mitglieder des Verwaltungsrats, geben sich alle Mühe, Druck vom Kessel zu nehmen. Jahnke füttert die Besucher mit Zahlen, skizziert die finanzielle Situation der Gemeinde. Demnach ist St. Marien mit den Standorten in Götzenhain (Kirche) und Dreieichenhain solide aufgestellt. Die beiden Finanz-Experten gehen davon aus, dass bis mindestens 2026 schwarze Nullen im Haushalt geschrieben werden können. Dafür gebe es allerdings keine hundertprozentige Sicherheit – und für den Fall, dass die Einnahmen mal einbrechen sollten, müsse man vorbereitet sein, sagt Burtscheidt.

Sicher ist auch: Das mehr als 45 Jahre alte Gemeindezentrum muss in absehbarer Zeit in Schuss gebracht werden. All die Jahre ist immer nur gemacht worden, was notwendig war. Auch weil durch die Generalsanierung der Kirche in Götzenhain die Reserven aufgebraucht waren. Aus eigenen Mitteln sind größere Ausgaben nicht zu stemmen. Deshalb gibt es in der etwa 3300 Mitglieder zählenden Gemeinde Überlegungen, wie sich die Einnahmesituation durch die Immobilie verbessern lässt. Und deswegen gab es auch vor Jahren schon mal den Ansatz, auf einem Teil des 4000 Quadratmeter großen Geländes Wohnungen zu bauen. Das Vorhaben wurde 2011 aufgegeben.

Sanierung der Burgkirche in Dreieich: Bilder Zur Fotostrecke

„Wir haben keinen dringenden Handlungsbedarf und so lange, wie wir es uns leisten können, soll das Grundstück so bleiben, wie es ist“, sagt Jahnke. Es gebe aber Ideen zu Nutzungen. „Gewerbe ist dabei nicht unser Antrieb.“ Auch der Verkauf an einen Investor komme nicht infrage, „weil wir dann keine Einflussmöglichkeiten mehr haben“. Denkbar seien Ergänzungen zum benachbarten Haus Dietrichsroth. Als Beispiele nennt Jahnke altersgerechtes Wohnen und Palliativpflege. „Es muss eine kirchenverträgliche Lösung sein.“ Zu den Gedankenspielen gehöre auch eine Stärkung der ortsnahen Versorgung, etwa durch einen Friseur oder einen Kiosk.

Zwar verstummen die kritischen Stimmen an diesem Abend nicht allesamt, aber sie sollten eher Richtung Rathaus adressiert werden. Der Entwurf des Bebauungsplans werde derzeit bearbeitet, sagt Erster Stadtrat Martin Burlon auf Anfrage. Bei der Offenlage seien etliche Einwendungen, Hinweise und Anregungen eingegangen. Ob dadurch Änderungen notwendig werden, lasse sich noch nicht sagen. Falls ja, schließe sich eine weitere Offenlage an. Man habe aber keinen Zeitdruck. Er hält es für unwahrscheinlich, dass der Plan 2018 rechtsgültig wird.