26. Netzwerkkonferenz an der Heine-Schule mit Vertretern aus sieben Ländern

Es braucht nicht immer Worte: Mit selbst fotografierten Bildstorys setzten sich die Schüler auf der Netzwerkkonferenz mit Gender-Fragen auseinander, die sie in der Abschlussrunde präsentierten.

Ein Sprachengewirr herrscht im Kunstraum der Heinrich-Heine-Schule. Auf Englisch und Deutsch, Türkisch und Spanisch fliegt die Unterhaltung der Jugendlichen hin und her. Die Jungen und Mädchen aus neun europäischen Schulen stehen ein wenig unter Zeitdruck.

Dreieich – Zwei Tage lang haben sie zum Thema „Gender“ gearbeitet, und bereiten für die Präsentation eigene Fotostorys vor, für die sie sich mit Homosexualität, Transgender und den Reaktionen der Gesellschaft befasst haben.

Zum 26. Mal treffen sich an der Dreieicher Europaschule Pädagogen und Schüler aus Frankreich, Holland, der Türkei, Tschechien, Italien, Spanien und Deutschland zur großen Netzwerkkonferenz.

Für das internationale Lehrerkollegium stehen zwischen Mittwoch und Samstag mehrere Themen auf der Agenda. „Die Konferenz ist jährlich die Plattform, bei der alle Partner miteinander ins Gespräch kommen, um die künftigen Projekte zu besprechen“, erläutert David Kemmer, Koordinator der Konferenz.

Die Workshops zu Gender sind dabei die Vorbereitungen zum neuen Erasmus-Projekt, das die französische Partnerschule im März einreichen wird, um sich bei der EU um neue Fördermittel für gemeinsame Aktivitäten zu bewerben. Das macht den Austausch, die naturwissenschaftlichen Forschungsprojekte, die internationalen Betriebspraktika und die vielseitigen Begegnungen unter den Ländern überhaupt erst finanzierbar. Es werden neue Partnerschaften für Sprach- oder Berufspraktika-Austauschwochen eingefädelt und gemeinsam wird an neuen Konzepten gearbeitet. Der Spaß kommt bei einem gemeinsamen Europaabend und einem Abschlussfest am gestrigen Abend auch nicht zu kurz.

„Wir bringen gerade unsere neue Europaklasse auf den Weg“, erläutert Sven Mathy, Koordinator der Heine-Schule die jüngsten Pläne der Sprendlinger Gesamtschule. Dabei kooperiert eine derzeit fünfte Klasse mit einer Partnerklasse aus Frankreich. „Über die Jahre wächst der Kontakt unter den Schülern – angefangen von Päckchen zu Weihnachten, über den Austausch von Steckbriefen, der Zuteilung persönlicher Partner bis zu einem realen Austausch in der achten Klasse“, erzählt Mathy.

+ Ein einfacher Austausch mit dem Nachbarland sei zuletzt immer schwieriger geworden, weil sich immer weniger Jugendliche die Reise zutrauen oder sich dafür interessieren. „Da macht das Konzept, den Kontakt langfristig aufzubauen, das Interesse an Frankreich und den Menschen zu wecken, Sinn. Die Partnerschaft wird erfahrbarer und die Beziehungen unter den Schülern werden verbindlicher. Nicht zuletzt ist es gut, dass die ganze Klasse als Gemeinschaft den Austausch erlebt“, hat Französisch-Lehrerin Barbara Herkert bereits gute Erfahrungen mit der Europaklasse gemacht.

Die Schüler profitieren von den internationalen Begegnungen. Sarah Joswig, Schulsprecherin der Europaschule, schätzt die vielen Kontakte sehr: „Es ist einfach schön, sich international zu begegnen. Ich war mit der Schule schon in Spanien, Tschechien, Italien und Österreich mit den unterschiedlichen Projekten. Ich trainiere mein Englisch und es entstehen auch richtige Freundschaften. Von einer italienischen Freundin bekomme ich im Sommer jetzt auch privat Besuch“, erzählt die Achtklässlerin.

Einen lieben und ein bisschen traurigen Gruß via E-Mail gab es von der Partnerschule in England. Wegen des Brexits und den damit verbundenen Unsicherheiten konnten die englischen Partner nicht anreisen. „Die Briten fehlen das erste Mal in 26 Jahren. Ich hoffe und bin auch zuversichtlich, dass sie nächstes Jahr wieder dabei sind“, hat Schulleiterin Sigrid Harnischfeger optimistische Signale aus England vernommen. Denn auch ohne EU-Zugehörigkeit wollen die britischen Kollegen künftig dabei sein.

Für die Heine-Schule steht in diesem Jahr die alle fünf Jahre fällig werdende Neu-Zertifizierung als Europa-schule an. Die Vorbereitungen dafür laufen schon.

