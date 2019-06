Gelebte Sprachförderung: Deutsch lernen im Kita-Alltag fest verankert

Die Beherrschung der deutschen Sprache ist unabdingbar für einen erfolgreichen Bildungsweg.

Neu-Isenburg – Auch die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte der evangelischen Johannesgemeinde legen bei der Betreuung der Mädchen und Jungen großen Wert darauf, dass die Kinder die deutsche Sprache richtig lernen. Die Einrichtung hat sich deshalb als erste konfessionelle Kita an der vom Kreis Offenbach neu initiierten Fortbildungsreihe „Sprachbildung, Mehrsprachigkeit und Vielfalt im pädagogischen Alltag“ beteiligt.

Zwei Jahre lang bildeten sich die 15 pädagogischen Mitarbeiterinnen und drei pädagogischen Mitarbeiter der Kita im Rahmen des Programms weiter, um die Kinder in der Sprachförderung künftig noch stärker unterstützen zu können.

Die Fortbildung lief seit Herbst 2017. In fünf Modulen à zwei Tage haben die Isenburger Pädagogen das Handwerkszeug gelernt, um den Nachwuchs künftig noch besser beim Deutschlernen zu begleiten. Sie lernten unter anderem, wie sie Sprachanlässe schaffen, auch durch Spiele und Materialien. Und es ging auch darum, wie man Sprachstörungen der Kinder erkennt. Ferner standen soziologische Aspekte und die Frage, wie die Fachkräfte mit der wachsenden gesellschaftlichen Vielfalt umgehen, auf dem Stundenplan.

Bei der Weiterbildung gehe es stets „um einen positiven Ansatz der Mehrsprachigkeit und darum, zu erkennen, welche Vorteile die Vielfalt der Gesellschaft bringt und was als Bereicherung verstanden werden kann“, erklärt Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger, als sie der Kita an der Hugenottenallee – diesmal in ihrer Funktion als Integrationsdezernentin – einen Besuch abstattet, um gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Hunkel und Pfarrerin Silke Henning von der Johannesgemeinde den Erzieherinnen und Erziehern ihre Zertifikate zu überreichen.

In Neu-Isenburg leben Menschen aus knapp 130 Nationen zusammen. Sie kommen aus ganz verschiedenen Kulturen mit diversen traditionellen, sprachlichen und religiösen Erfahrungen. Die Kitas werden von vielen Mädchen und Jungen besucht, die mehrsprachig aufwachsen. Auch bei der Hälfte der rund 100 Kinder, die in der Einrichtung der Johannesgemeinde betreut werden, wird zuhause nicht nur Deutsch gesprochen. Deswegen ist eine rechtzeitige Sprachbildung entscheidend. „Mit der Sprachförderung im Kindergarten wollen wir schon früh die Weichen stellen für einen erfolgreichen Start in die Schule“, sagt Hunkel. „Die Beherrschung der Sprache ist eine Schlüsselkompetenz, um am Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können.“

Eine gezielte Förderung der Kompetenzen in Deutsch sowie die gleichzeitige Anerkennung und Wertschätzung von vorhandenen weiteren Sprachen ist fester Bestandteil der pädagogischen Arbeit der Kitas. „Die gemeinsame Sprache ist das Fundament für ein harmonisches Zusammenleben und die Voraussetzung für Bildungserfolge der Kinder“, ergänzt Jäger.

Allein: Seminare zur Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern sind für eine Kindertagesstätte meist eine große Herausforderung, denn an den Fortbildungstagen fehlt immer ein Teil der Beschäftigten. Zusätzlich war die Kita der Johannesgemeinde an zwei Tagen pro Jahr für jeweils zwei Konzeptionstage komplett geschlossen. „Das heißt, es muss Verständnis da sein bei Trägern und Eltern“, weiß Jäger.

„Die Erzieherinnen und Erzieher der Kita der Johannesgemeinde haben bereits viel Erfahrung mit der Sprachförderung, doch ich denke, unsere Weiterbildungsreihe hat die Kenntnisse vertieft und auch Neues gebracht“, so die Erste Kreisbeigeordnete. Das Team sei jetzt im Kita-Alltag noch stärker für das Thema sensibilisiert, „somit waren die Seminare lohnend für alle“.

Eine Einschätzung, die auch Kita-Leiterin Renate Bücher teilt. Die Sprachförderung gehörte auch schon vor der Seminarreihe zum pädagogischen Konzept der Einrichtung – doch nun werde das Thema im Kindergartenalltag in allen Altersgruppen von allen Mitarbeitern gelebt und stehe auch bei jeder Teamsitzung auf der Tagesordnung.

hov