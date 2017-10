Rad leihen leicht gemacht

Dreieich - Beim Dreieicher Stadtfest am morgigen Tag der Deutschen Einheit fällt der Startschuss: Das Berliner Unternehmen Byke präsentiert erstmals seinen neuartigen Bike-Sharing-Dienst – Leihfahrräder, die künftig in Dreieich und Langen für jedermann zur Verfügung stehen sollen. Von Markus Schaible

Wer möchte, kann am Byke-Stand eine Testfahrt machen. Bike-Sharing gibt es weltweit schon an vielen Orten, allerdings meist in Großstädten. Bislang muss der Kunde eine feste Station aufsuchen, an der Fahrräder bereitstehen – und er muss das Rad wieder an einem der Stützpunkte zurückgeben. Das Angebot der Berliner Firma allerdings kommt ohne solchen festen Ausleihstationen aus, wie Dr. Christian Macht, einer der Macher der erst in diesem Jahr gegründeten Byke Mobility GmbH, erläutert. Der Nutzer kann das Fahrrad dort übernehmen, wo es gerade steht, und dort abstellen, wo er hinwollte.

Benötigt wird lediglich ein Smartphone mit einer speziellen App; erforderlich ist nur eine einmalige Anmeldung mit Hinterlegung von Bezahldaten. Die App zeigt an, wo das nächstgelegene Rad steht, zudem öffnet sie (nach dem Scannen eines QR-Codes am Rad) das Schloss und rechnet minutengenau ab. 30 Minuten kosten 50 Cent; in einer zweiten Phase soll auch ein Tagespreis (drei Euro) angeboten werden.

Allerdings sollen die markanten blau-gelben Räder mit Fahrradkorb und höhenverstellbarem Sitz nicht generell verstreut über das Stadtgebiet verteilt herumstehen. Vielmehr hat Byke bestimmte Stellen im Stadtgebiet ausgemacht, an denen immer einige Bikes zur Verfügung stehen sollen (den Transport übernehmen Firmenmitarbeiter). So soll sichergestellt sein, dass beispielsweise Berufspendler, die den ÖPNV nutzen, immer schnell ans Ziel kommen. Die Standorte in Dreieich sind: ‘ Buchschlag: Bahnhof ‘ Sprendlingen: Haus des Lebenslangen Lernens; Frankfurter/Offenthaler Straße; Bahnhof; Bürgerhaus ‘ Dreieichenhain: Bahnhof; Burg Hayn; Bahnhof Weibelfeld ‘ Götzenhain: Bahnhof ‘ Offenthal: Bahnhof; Einkaufszentrum.

Bei der Stadt kommt der neue Service gut an: „Es handelt sich auch um einen Baustein in unserem integrierten Klimaschutzkonzept, in dem die Attraktivität des Rades als Verkehrsmittel erhöht und zu einer besseren Vernetzung umweltverträglicher Verkehrsmittel beigetragen wird“, freut sich Erster Stadtrat Martin Burlon.

Infos unter www.byke.de