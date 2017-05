Neue Wache Nord: Ein Baustein für mehr Sicherheit

Sprendlingen - Lange hat es gedauert, doch nun konnte die neue Feuerwache Nord eingeweiht werden. Sie ist ein wichtiger Baustein, um die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist vor allem für den Sprendlinger Norden einhalten zu können. Von Holger Klemm

Bei der Eröffnung war die Erleichterung bei allen Beteiligten spürbar. Feuerwehrleute strömen aus allen Richtungen am Donnerstag kurz vor 18 Uhr zum Sportplatz Maybachstraße. In der dort am Rande errichteten Leichtbauhalle werden Sektgläser gefüllt und Schnittchen vorbereitet. Der Grund zum Feiern liegt in dieser provisorischen Halle, von der aus künftig die Freiwillige Feuerwehr Sprendlingen in der vorgeschriebenen Hilfsfrist Einsatzorte vor allem im Sprendlinger Norden erreichen will. Stationiert sind dort ein großes und ein kleines Löschfahrzeug sowie ein Mannschaftswagen.

Bislang hatten Feuerwehrleute, die dort wohnen, vor allem im Berufsverkehr Probleme, die Wache an der Hainer Chaussee zu erreichen und von dort rechtzeitig auszurücken. So übernahm auch die Feuerwehr Neu-Isenburg Einsätze im Sprendlinger Norden. Unterstützung kam auch von den Langener Kollegen.

Das Problem war schon länger bekannt. Doch eine Lösung erwies sich als schwierig, wie Erster Stadtrat Martin Burlon, der für die Feuerwehr zuständig ist, bei der Eröffnung zugab. So habe sich kein geeignetes Mietobjekt nördlich der Fichtestraße gefunden und Eigentümer seien nicht bereit gewesen, ihre Grundstücke für diesen Zweck zu veräußern. So kaufte die Stadt die Leichtbauhalle von einem Unternehmen in Limburg und errichtete sie am Rande des städtischen Sportplatzgeländes. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 90.000 Euro, Restarbeiten sind noch zu erledigen. Mit der neuen Wache können nun Einsatzkräfte schneller zu den Fahrzeugen gebracht und die Sicherheit für die Bürger gesteigert werden. Erfreulich findet Burlon, dass sich 20 Sprendlinger Einsatzkräfte gemeldet haben, die zukünftig von der Wache Nord aus zu den Einsätzen fahren wollen. Doch vorerst dient das Projekt der Erprobung, ob sich eine solche Einrichtung bewährt und ob die Hilfsfrist damit dauerhaft gewährleistet werden kann.

Stadtbrandinspektor Andreas Baumbusch dankte Spendern und Firmen, die in den vergangenen Tagen 6000 Euro für die weitere Einrichtung der Halle zur Verfügung gestellt hätten. Er hob den ehrenamtlichen Einsatz der Feuerwehrleute hervor, die in den vergangenen Tagen bis in die Nacht gearbeitet hätten, um alles rechtzeitig fertigzustellen. Ein besonderes Dankeschön ging auch an die Dreieichenhainer Kollegen, die künftig verstärkt auch von der Wache in der Hainer Chaussee ausrücken wollen, um die Konzentration der 20 Sprendlinger auf die Wache Nord zu kompensieren. Baumbusch ist zuversichtlich, dass sich das schnell einspielen wird.

Auch der Sprendlinger Wehrführer Stefan Retzlaff zeigt sich froh über die neue Einrichtung. In der Vergangenheit seien Kollegen frustriert gewesen, dass sie die Wache im Süden nicht rechtzeitig erreichen konnten. Das sei noch bei einem Einsatz am Donnerstag der Fall gewesen. „Das hat zur Demotivation gehört“, bedauert er. Deshalb ist Retzlaff zuversichtlich, dass die Wache Nord zu einer dauerhaften Einrichtung wird. Er dankte auch den Kollegen aus Neu-Isenburg, Langen und den Stadtteilwehren für die gute Kooperation. „Die interkommunale Zusammenarbeit ist die Zukunft“, meint er. Bevor Burlon die Schlüssel übergibt, überraschen die Blauröcke Karin Eisenhauer (städtische Ressortleitung Sicherheit und Ordnung) mit einem Präsentkorb für ihren Einsatz für die Feuerwehr.