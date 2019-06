Neue Flotte im Einsatz

Dreieich – Die Schüler werden begeistert sein: Ab Montag, 1. Juli, sind auf den städtischen Buslinien OF-64 und OF-67 nagelneue Busse mit kostenlosem WLAN unterwegs. VON NICOLE JOST

Da können sie schon auf dem Weg zur Schule WhatsApp, Youtube oder Instagram benutzen, ohne das eigene Datenvolumen zu belasten.

Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit mit dem Langener Busunternehmen Georg Becker GmbH & Co. KG läuft der Vertrag zum 30. Juni aus. Die europäische Ausschreibung hat der Konkurrent aus der entfernteren Nachbarschaft gewonnen: Künftig pendeln die Busse des Urberacher Omnibusbetrieb Emil H. Lang GmbH aus Rödermark zwischen Offenthal und dem Frankfurter Flughafen (OF-64) und Sprendlingen und Neu-Isenburg (OF-67). „Wir sind sehr froh, dass ein Unternehmen aus dem Kreis Offenbach die Ausschreibung gewonnen hat. Da haben wir bei allen Absprachen kurze Wege, das ist ein elementarer Vorteil“, sagt Steffen Arta, Geschäftsführer der Stadtwerke, der damit auch für die Verkehrsbetriebe verantwortlich ist. Es werde keine Veränderungen bei Linienführung oder Preisen geben, kündigt er an. Dafür können sich die Nutzer auf moderne Busse freuen. Die Flotte auf der Strecke umfasst zwölf Fahrzeuge des niederländischen Unternehmens VDL, die außer dem schon erwähnten WLAN mehr Komfort für die Fahrgäste und Busfahrer bringen sollen. Apropos Fahrer: Emil Lang hat für das neue Dreieich-Geschäft 20 Busfahrer eingestellt, die den Betrieb in Schwung halten.

Zur technischen Ausstattung: Fahrräder können mit in den Bus genommen werden und für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren sind die städtischen Linien barrierefrei. Kameras, mit denen der Busfahrer den ganzen Fahrgastraum überblicken kann, sollen für Sicherheit sorgen. Arta weist explizit darauf hin, dass die Busfahrer angehalten sind, die Busse künftig beim Einstieg nur noch vorne zu öffnen, um eine bessere Fahrkartenkontrolle zu gewährleisten.

Er betont auch, dass die Fahrzeuge auf dem aktuellsten Stand der Technik sind und die strenge Abgasnorm Euro 6c erfüllen. „Wir haben auch den Einsatz von Elektro- oder Erdgasbussen geprüft – es hat sich aber gezeigt, dass die weder praktikabel noch wirtschaftlich sind“, so Arta. Die Streckenlängen und die kurzen Standzeiten sprechen dagegen, denn insbesondere bei der Linie OF-64 zum Frankfurter Flughafen müssten die Busse nach jedem Umlauf aufgeladen werden, dies hätte keinen effizienten Fahrbetrieb mehr erlaubt. Gegen Busse mit Erdgasantrieb sprach ein ganz praktisches Problem: Die Tanks sind auf den Dächern der Fahrzeuge positioniert und damit zu hoch für die Unterführung in Buchschlag. Es gebe ohnehin nur noch drei Hersteller, die Busse bauen, die durch die drei Meter hohe Unterführung passen – eines davon ist VDL.