Neue Fraktion gegründet

Dreieich - Natascha Bingenheimer und Tino Schumann, die die Linken verlassen haben, setzen ihre Arbeit im Stadtparlament unter neuem Namen fort. Dazu haben sich beide zur Fraktion „Bürger für Dreieich“ zusammengeschlossen.

„Die politische Arbeit in Dreieich geht konstruktiv weiter“, erklären sie. Mit dieser Bezeichnung signalisiere man, „dass wir offen sind für die Belange der Bürger in unserer Stadt“. Es sei wichtig, diese bei allen Entscheidungsprozessen mitzunehmen, auf ihre Interessen zu hören und sie in die politische Arbeit einzubeziehen. Zentral erscheint beiden die offene Auseinandersetzung mit Sachthemen, die für die Zukunft der Stadt wichtig seien wie beispielsweise Fragen der Stadtentwicklung. Dazu gehöre die Planung der Infrastruktur in Verbindung mit neuen Wohnbauprojekten oder aber die gezielte Förderung des Mittelstandes, um einer Verödung der Innenstädte vorzubeugen. Zudem setzt das Duo auf Nachverdichtung vor Neubaugebieten. Weitere Schwerpunkte seien die Verkehrsplanung mit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und eine intensivere Radwegeplanung sowie die Belange der Senioren angesichts des demografischen Wandels. Anspruch sei eine politische Arbeit, „die sich frei von vorgefertigten Denkmustern um die Verbesserung unserer Heimatstadt bemüht“.

Bingenheimer weist zugleich die Kritik der Kreistags-Linken und des Kreisvorstands (wir berichteten) an ihrem Austritt zurück. Ihre Abwahl als Fraktionsvorsitzende sei lediglich das i-Tüpfelchen gewesen. Eine kleine Partei müsse kompromissfähig bleiben. Statt zukunftsweisende Themen auf Stadt- und Kreisparlamente herunterzubrechen, hielten die Linken an Pauschalaussagen fest, die der Landesverband vorgebe. Bingenheimer kritisiert eine autoritäre Führungsstruktur der Partei in Hessen. (hok)

