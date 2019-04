Neue Kitas, aber kaum Personal: Ausbauten für 124 Kinder fast fertig

Das wird schick: An der Kita Winkelsmühle waren Arbeiter gestern damit beschäftigt, das Gerüst abzubauen. Nächste Woche soll die Übergabe an die Stadt erfolgen, die Eröffnung ist für Ende Mai/Anfang Juni vorgesehen.

Die Stadt steckt aktuell zig Millionen Euro in den Ausbau von Kindertagesstätten.

Dreieich – Bei den Erweiterungen der Kitas Winkelsmühle in Dreieichenhain und am Wilhelmshof in Sprendlingen gibt es – selten genug in der Baubranche – wenig bis keine Verzögerungen, was wohl auf die Modulbauweise zurückzuführen ist. Anders sieht es bei der Sanierung der Kita Kurt-Schumacher-Ring aus. Die Behebung des Wasserschadens dauert mehrere Monate länger als erwartet.

Weitaus mehr Sorgen als Fertigstellungstermine bereitet den Verantwortlichen im Rathaus aber ein Problem, das über allem schwebt: der gravierende Personalmangel. Das bedeutet: Wenn eine Einrichtung eröffnet wird, stehen mitnichten gleich alle Plätze zur Verfügung und viele Eltern müssen sich weiterhin gedulden.

Im Herbst sind die Bauarbeiten an der Winkelsmühle (36 U3-Plätze) und am Wilhelmshof (88 Ü3-Plätze) angelaufen. Mit beiden Projekten hat die Stadt die ALHO Systembau GmbH als Generalunternehmerin beauftragt. Mit den Fortschritten ist Bürgermeister Martin Burlon zufrieden. In Dreieichenhain, so der Rathauchef, stehe das Gebäude kurz vor der Fertigstellung. Die Übergabe an die Stadt ist für nächste Woche vorgesehen. In Sprendlingen sieht es ähnlich aus, die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Abnahme und Übergabe sollen in der Woche ab dem 22. April erfolgen. Für beide Häuser sind auch die Möbel bestellt.

„Die Einrichtungen sind noch nicht vollständig abgerechnet, sodass wir zu den Kosten noch keine abschließende Information geben können“, sagt Burlon. „Allerdings gehen wir aktuell davon aus, das wir bei der Einrichtung am Wilhelmshof unter dem kalkulierten Ansatz bleiben werden, während die Maßnahme an der Winkelsmühle voraussichtlich nicht mit dem geschätzten Budget zu realisieren sein wird.“ Ausschlaggebend für die Mehrausgaben sind eine zusätzliche Brandwand und deutlich über der Kalkulation liegende Kosten für die neuen Hausanschlüsse. Für den Doppelpack hatte die Stadt ursprünglich 5,4 Millionen Euro veranschlagt. Bis zum Startschuss dauert es noch ein paar Wochen. Bauaufsicht, Gesundheits-, Brandschutz- und Veterinäramt müssen grünes Licht geben, damit die Stadt über den Kreis die Betriebserlaubnis beim Ministerium beantragen kann.

Parallel dazu ist die Verwaltung händeringend bemüht, Betreuungspersonal zu rekrutieren. Derzeit ist geplant, die U-3-Betreuung an der Winkelsmühle Ende Mai/Anfang Juni mit einer Gruppe in Betrieb zu nehmen. Dafür sind nach Burlons Worten ausreichend Erzieherinnen vorhanden. Kinder unter drei Jahren brauchen eine längere Eingewöhnungsphase, sodass die Kita so oder so sukzessive belegt wird. Beim Wilhelmshof hält sich Burlon mit einer Prognose zurück. Im Sommer schließen aber mehrere Nachwuchskräfte ihre Ausbildung bei der Stadt ab und sollen in den neuen Einrichtungen eingesetzt werden.

Die etwa 100 Mädchen und Jungen der Kita Kurt-Schumacher-Ring können – anders als gedacht – erst in mehreren Monaten in ihr angestammtes Domizil zurückkehren. Sie sind seit November in alten Räumen der Max-Eyth-Schule untergebracht, weil sie nach einem Wasserschaden nicht in der Kita bleiben konnten. Zum Zeitpunkt des damaligen Umzugs ging die Verwaltung von einer viermonatigen Sanierungsdauer aus. Allerdings haben sich die vorbereitenden Arbeiten in die Länge gezogen, die Trocknung der Räume zog sich bis Mitte März hin. Danach musste die Kita erneut auf Luftreinheit untersucht werden. Das Ergebnis lag erst in der vergangenen Woche vor. Immerhin: Die Spezialisten stellten keine Schadstoffbelastungen fest. „Das von unserer Versicherung mit der Sanierung beauftragte Unternehmen kann daher jetzt mit den Arbeiten beginnen“, kündigt Burlon an. Zu rechnen ist mit einer Bauzeit von vier bis fünf Monaten. Vorbereitend wurden im vergangenen Jahr der nasse Putz entfernt und entsorgt. Nun macht sich die Firma daran, die Wände zu verputzten und zu tapezieren. Danach kommt ein neuer Bodenbelag rein. Der Einbau von Küche und Sanitärobjekten folgt zum Abschluss.

Von Frank Mahn