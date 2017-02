Neue Mitte und neuer Stadtrat auf Agenda

Dreieich - Die Verabschiedung des Bebauungsplans zur „Neuen Mitte Sprendlingen“ steht im Mittelpunkt der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag, 21. Februar, um 19. 30 Uhr im Rathaus.

Da dürfte es keine Überraschungen geben, da sich eine große Mehrheit in den Ausschüssen dafür ausgesprochen hat. Nach der Fragestunde steht die Einführung eines neuen ehrenamtlichen Stadtrats auf der Tagesordnung. Klaus Vetzberger (FWG) war, wie berichtet, an seinem 75. Geburtstag von seinem Amt zurückgetreten. Nachfolger soll Helmut Sauer (FWG) werden. Für ihn rückt Prof. Dr. Friedrich Thießen in die Stadtverordnetenversammlung nach. Außerdem geht es um den Antrag der SPD zur Einführung eines Dreieich-Passes und den Vorschlag der CDU-Fraktion, die Einrichtung der Fahrradstraße zwischen Buchschlag und Sprendlingen zurückzustellen, bis eine Lösung für den Bereich August-Bebel-/Liebknechtstraße gefunden worden ist. Während es für den SPD-Antrag im Ausschuss eine knappe Mehrheit gab, muss die CDU mit einer Ablehnung rechnen. Außerdem möchte die SPD, wie berichtet, einen Dringlichkeitsantrag zur von Hessen Mobil geplanten Sanierung der B 486 einbringen.